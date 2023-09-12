Политика и власть 12.09.2023 в 15:13

В Бурятии 8,29% жителей поддержали «Новых людей» на выборах в Народный Хурал

Еще два представителя партии избрались по одномандатным округам
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии 8,29% жителей поддержали «Новых людей» на выборах в Народный Хурал
В Бурятии партия «Новые люди» заручилась поддержкой 8,29% жителей, что позволило ей пройти в Народный Хурал. Ещё два кандидата от «Новых людей», Геннадий Бадмаев и Максим Бувалин, одержали победы на одномандатных округах.

«Широкая поддержка нашей партии говорит о том, что в Бурятии есть огромный запрос на обновление власти и на то, чтобы она стала более открытой и близкой к людям. Поэтому мы очень много общались с жителями Бурятии, честно обсуждали самые острые вопросы, вместе искали на них ответы. Сегодня мы говорим спасибо всем, кто пришёл на выборы и отдал свой голос за «Новых людей». Для нас это очень ценно, мы будем отстаивать голос здравого смысла в Народном Хурале Республики Бурятия», — дал оценку прошедшим выборам Максим Бувалин, одержавший победу на округе №24.

Он добавил, что победа в выборах поможет «Новым людям» вывести свою работу в Бурятии на более высокий уровень.

Наряду с «Новыми людьми» в Народный Хурал Республики Бурятия прошли «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Явка на выборы составила 36,19%.

Партия «Новые люди» создана в марте 2020 года. Годом позднее она прошла в Госдуму, впервые за 20 лет обновив её состав. В состав фракции сошли 15 депутатов. Лидер партии — Алексей Нечаев. На прошедших в прошлые выходные выборах партия прошла в Заксобрания 8 регионов и в 5 городских дум.

Фото: предоставлено партией «Новые люди»
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с 6 по 12 сентября

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