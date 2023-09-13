Россия и Монголия обсудили логистику

12 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке прошел бизнес-диалог «Россия-Монголия». На нем, в частности, обсуждались вопросы транспортно-логистического сектора двух стран.- Россия в наших стратегических партнерствах в транспортном секторе играет очень важную роль и остается важным флагманом нашего сотрудничества. Сегодня у нас работает в Монголии совместное монголо-российское акционерное общество «Улан-Баторская железная дорога», которое отрабатывает достаточно хорошо. До пандемии постоянно были рекордные показатели. Нужно отметить, что и во время пандемии это была единственная транспортная артерия, которая связывала Россию с Монголией, - отметил начальник отдела политики и планирования министерства дорожного и транспортного развития Монголии Баасанжав Болор-Эрдэнэ.Еще в 2015 году была подписана программа между Россией, Монголией и Китаем по вопросу транспорта. С тех пор транспортные проекты продвигались с разным успехом. Тем не менее, транспортный сектор является одним из самых активных секторов в отношении России и Монголии.- Программа между Монголией, Россией и Китаем, подписанная в 2015 году, затрагивает все основные моменты, в том числе модернизацию и расширение Центрального железнодорожного коридора между Россией, Монголией и Китаем. В частности, это Улан-Удэ – Наушки через Монголию до г. Эрлянь и Жэминь в КНР. Этот коридор является ключевым для нас, и мы хотим, чтобы провозная способность на этом отрезке развивалась с увязкой с российскими и китайскими планами. В этом году мы очень активно ведем переговоры с нашими китайскими и российскими коллегами по разработке ТЭО и грузовой базы именно по Центральному железнодорожному коридору от Улан-Удэ до Жэминя через Монголию, - отметил господин Баасанжав Болор-Эрдэнээ.Глава Бурятии подчеркнул, что развитие железных дорог с российской стороны идет опережающими темпами. Со стороны РЖД развитие участка Улан-Удэ - Наушки ведется в полном объеме.- У нас все дороги заняты грузовиками со строительными грузами, которые идут в Наушки, где круглыми сутками ведется работа. Развитие станции ведется очень высокими темпами. Раскопали все близлежащие сопки для добычи грунта. Мы понимаем, что это необходимо. С учетом увеличения интенсивности движения поездов в месте переезда строят путепроводы для автомобилей, чтобы не сдерживать движение. Также ведется работа по строительству пунктов пропуска Монды-Ханх, который включен в программу Минтранса России по модернизации. Мы знаем, что он у нас уже имеет статус многостороннего, - отметил Алексей Цыденов.Монгольская сторона рассказала о планах строительства пяти автодорожных коридоров, соединяющих Россию с Китаем через Монголию. Кроме традиционного Центрального железнодорожного коридора, в планах строительство Восточного коридора - от Соловьевска до китайско-монгольской границы через восточную часть Монголии, и Западный - от республики Тыва до китайской границы.- Ваши предложения о развитии не только Центрального коридора, но и Западного коридора рассматривается. Все это поддерживается. Повторюсь - с российской стороны все работы идут полным ходом. Теперь надо, чтобы поехал груз, - отметил Алексей Цыденов.Бизнес-диалог «Россия - Монголия» прошел в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Модератором выступил глава Бурятии Алексей Цыденов. В дискуссии приняла участие большая делегация Монголии: советник председателя монгольской части Монголо-Российской Межправительственной комиссии Наранхуу Халзхуу, начальник управления инвестиционной политики Министерства экономики и развития Бат-Ирээдүй Анар, начальник отдела политики и планирования Министерства дорожного и транспортного развития Баасанжав Болор-Эрдэнэ, начальник управления координации топливной политики Министерство энергетики Ичинхорлоо Лувсансэрэн.С российской стороны выступили член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, а также представители российского бизнеса - «Трансконтейнер», «Интер РАО - Экспорт», «Сибагро», «Титан», «Курорты Бурятии». В режиме видеоконференцсвязи выступили замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач и торговый представитель России в Монголии Максим Васильев.Фото: пресс-служба правительства Бурятии