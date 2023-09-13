Глава Бурятии: США пытаются устроить переворот в Монголии по сценарию Украины

«Чингисхан в свое время это доказал. Просто когда был Чингисхан, США еще не было. Если бы США тогда были, я думаю, он и США бы взял. Так что, думаю, и сейчас монголы справятся», - заявил глава Бурятии.









Сенсационное заявление сделал глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью журналистам РИА Новости на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.«Виктория Нуланд, которая устраивала переворот в Украине, сейчас пытается обрабатывать монгольский народ, раскачать молодежь. Сейчас очень тяжелая ситуация в Монголии в плане того, что вся эта лицемерная политика США, которую они проводят там, где им нужно свои интересы любым способом реализовать, сейчас они транслируют её на Монголию», - заявил Алексей Цыденов.Однако глава Бурятии уверен, что у американцев ничего не выйдет.«Я верю, что в Монголии и руководство все понимает, и люди и молодежь грамотные и понимают, когда их просто пытаются использовать и ими манипулировать. Надеюсь, у них хватит сил противостоять этому, чтобы остаться самостоятельным независимым государством, а не стать марионеткой в руках США», - сказал глава республики.В завершении темы Алексей Цыденов подчеркнул, что «монголы люди сильные».Фото: «Номер один», видео: РИА «Новости»