Политика и власть 13.09.2023 в 12:35

Глава Бурятии: США пытаются устроить переворот в Монголии по сценарию Украины

Однако Алексей Цыденов уверен, что у американцев ничего не выйдет
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии: США пытаются устроить переворот в Монголии по сценарию Украины
Сенсационное заявление сделал глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью журналистам РИА Новости на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Виктория Нуланд, которая устраивала переворот в Украине, сейчас пытается обрабатывать монгольский народ, раскачать молодежь. Сейчас очень тяжелая ситуация в Монголии в плане того, что вся эта лицемерная политика США, которую они проводят там, где им нужно свои интересы любым способом реализовать, сейчас они транслируют её на Монголию», - заявил Алексей Цыденов.

Однако глава Бурятии уверен, что у американцев ничего не выйдет.

«Я верю, что в Монголии и руководство все понимает, и люди и молодежь грамотные и понимают, когда их просто пытаются использовать и ими манипулировать. Надеюсь, у них хватит сил противостоять этому, чтобы остаться самостоятельным независимым государством, а не стать марионеткой в руках США», - сказал глава республики.

В завершении темы Алексей Цыденов подчеркнул, что «монголы люди сильные».

«Чингисхан в свое время это доказал. Просто когда был Чингисхан, США еще не было. Если бы США тогда были, я думаю, он и США бы взял. Так что, думаю, и сейчас монголы справятся», - заявил глава Бурятии.



Фото: «Номер один», видео: РИА «Новости»
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