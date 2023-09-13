Политика и власть 13.09.2023 в 14:43

Горсовет Улан-Удэ покидают сразу 7 депутатов

Это связано с переходом на новые должности в Народный Хурал
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Текст: Евгения Гармаева
Горсовет Улан-Удэ покидают сразу 7 депутатов

В Улан-Удэнском городском Совете депутатов грядут перемены, в связи с недавними выборами в Народный Хурал. Обо всех изменениях подробно рассказал председатель горсовета Чимит Бальжинимаев и его заместитель Анатолий Белоусов.

«10 сентября прошли выборы, и народ свой выбор сделал. По предварительным данным, наши коллеги-депутаты горсовета прошли в Народный Хурал. Пятеро – по одномандатным округам, двое – по партийному списку», 

- сообщил Чимит Бальжинимаев.
Итак, по предварительным результатам в Народный Хурал прошли следующие депутаты:

Геннадий Бадмаев, депутат округа №26 (40-ые кварталы). В горсовете он был руководителем рабочей группы по контролю за качеством коммунальных услуг, членом Комитета по градостроительной политике. Бадмаев одержал победу на одномандатном округе №14.

Саян Бальжиров, депутат округа №4 (Элеватор). Он прошел по партийному списку и будет представлять интересы части жителей Селенгинского района. Занимал должность зампредседателя по местному самоуправлению, правопорядку и законности.

Вадим Бредний, депутат округа №2 (Шишковка), он же – генеральный директор компании «Титан». Прошел по одномандатному округу №23. Член Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию.

Елена Вахрушкинова, депутат округа №23. Прошла по одномандатному округу №18 (18-ый квартал). Состояла на должности члена Комитета по социальной политике.

Денис Гармаев, депутат округа №25, прошел по одномандатному округу №15 (100-ые кварталы). Был председателем Комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета.

Долгор Норбоева, депутат округа №17 (часть Советского района). Прошла по одномандатному округу №20. Работала в горсовете в должности председателя Комитета по финансовым, экономическим вопросам и бюджету.

Завершает семерку Анатолий Сахнов, депутат округа №24, который прошел по округу №19. Он же - зампредседатель Комитета по градостроительной политике. Прошел по партийному списку и будет представлять интересы части жителей Октябрьского района.

Процедуру по увольнению депутатов официально проведут на ближайшей сессии 27 сентября. На брифинге отдельно прокомментировали вопрос, касающийся невыполненных наказов избирателей. Как отметил Анатолий Белоусов, руководящей рабочей группой по наказам, внутри комитета будут проведены довыборы, где на должности ушедших депутатов назначат других людей. По наказам также будут проводить работу через Общественную приемную горсовета.

«Мы не оставим наших жителей без решения вопросов»,

 - отметили в горсовете.
При этом, общих довыборов в горсовет проводить не будут – до окончания работы Шестого созыва Улан-Удэнского горсовета остается всего год.

«Довыборов не будет. В количестве 23 депутатов мы будем дорабатывать наш шестой созыв до сентября следующего года. Будет сложно, трудно, потому что есть вопросы уставного характера, когда необходимо две трети голосов – то есть 20 депутатов. А так, 16 человек достаточно для кворума на сессии, поэтому оставшимся депутатам надо собраться. Легитимность работы сохраняется»,

  - отметил Чимит Бальжинимаев.
Наказы на 2024 год сформированы уже сейчас, работа по ним продолжится.

«Я как руководитель рабочей группу буду контролировать наказы, которые жители поручили данным депутатам исполнить. Финансирование также будет выделено. Совместно с администрациями районов мы доведем исполнение этих наказов»,

 - отметил Анатолий Белоусов.
Депутаты должны будут написать заявления на увольнение в течение трех дней после официального объявления Избиркома. При этом, приемка уже началась: так, заявление на увольнение уже отдал Геннадий Бадмаев.



Фото: Номер один

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