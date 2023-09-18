В Бурятии взломали аккаунт зампреда правительства

Накануне пользователи получили сообщения в одном из мессенджеров от якобы зампреда правительства по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова с просьбой занять ему 29 тысяч 200 рублей.







Сообщения приходили в районе полуночи. Спустя время, появилось объявление-опровержение в официальном тг-канале зампреда.