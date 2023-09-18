Политика и власть 18.09.2023 в 11:43

В Бурятии взломали аккаунт зампреда правительства

У жителей якобы просил взаймы Евгений Луковников
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии взломали аккаунт зампреда правительства

Накануне пользователи получили сообщения в одном из мессенджеров от якобы зампреда правительства по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова с просьбой занять ему 29 тысяч 200 рублей.


Сообщения приходили в районе полуночи. Спустя время, появилось объявление-опровержение в официальном тг-канале зампреда.

«Уважаемые друзья, мой телефон взломали, прошу денежные средства не переводить!!!», 

- сообщил Евгений Луковников.
Фото: правительство Бурятии

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