Политика и власть 18.09.2023 в 11:43
В Бурятии взломали аккаунт зампреда правительства
У жителей якобы просил взаймы Евгений Луковников
Текст: Евгения Гармаева
Накануне пользователи получили сообщения в одном из мессенджеров от якобы зампреда правительства по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова с просьбой занять ему 29 тысяч 200 рублей.
Сообщения приходили в районе полуночи. Спустя время, появилось объявление-опровержение в официальном тг-канале зампреда.
Фото: правительство Бурятии
«Уважаемые друзья, мой телефон взломали, прошу денежные средства не переводить!!!»,
- сообщил Евгений Луковников.