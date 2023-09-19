В Бурятии прощаются с 40-летним мобилизованным, погибшим на СВО

В последний путь провожают Дёмина Юрия Петровича, уроженца Закаменского района Бурятии. Он скончался 1 сентября 2023 года на СВО.



Юрий родился 10 марта 1983 года в Закаменске. В школьные годы Юрий увлекался боксом. Имел первый разряд. Участвовал в соревнованиях разного уровня, становился неоднократным их победителем. Любимым хобби у Юрия была резьба по дереву и деревообработка.



После окончания школы, в 2001 году поступил в инженерно-педагогический колледж в Улан-Удэ. В этом же году отправился на срочную службу в армию и служил в Уссурийске в космических войсках до 2003 года. После прохождения срочной службы продолжил обучение в колледже.





«Вернувшись в родной Закаменск, начал работать в ООО «Литейщик» на должности модельщика по деревянным моделям. В 2007 году Юрий женился на прекрасной девушке Веронике. В этом же году устроился в ОВД Закаменского района, начав трудовую деятельность старшим сержантом милиции патрульно-постовой службы»,

- рассказали в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».



ослужив до должности инспектора лицензионно-разрешительной работы и получив диплом о высшем образовании по специальности «юриспруденция», Юрий перевёлся с повышением по службе в Управление Росгвардии по Республике Бурятия в Улан-Удэ на должность инспектора. Позднее его назначили заместителем начальника Управления Центра лицензионно-разрешительных работ по республике и дали звание майора полиции. В 2022 году Юрий вышел на пенсию по службе.

«Старший снайпер мотострелкового взвода стрелковой роты, гвардии старший сержант Юрий Петрович навсегда останется в памяти родственников, коллег, друзей как любящий сын, муж, отец, заботливый брат, надёжный друг и хороший наставник. У Юрия Петровича остались родители, супруга, два сына»,

- сообщают в паблике.



После выхода на пенсию, он с семьей вернулся в Закаменск, где продолжил жить и трудиться.Его призвали на спецоперацию в Украине в октябре 2022 года. В марте 2023 года Юрий был ранен. После лечения от ранения, в июне вновь отправился на фронт.Юрий Петрович награжден Орденом Мужества посмертно. Прощание проходит сегодня, 19 сентября, в Закаменске.