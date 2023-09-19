Политика и власть 19.09.2023 в 14:31

Первую сессию нового Хурала Бурятии проведет Леонид Белых

На заседании депутаты выберут руководство парламента и комитетов
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Текст: Андрей Константинов
Первую сессию нового Хурала Бурятии проведет Леонид Белых
«Депутатам предстоит решить организационные вопросы. Будут избран председатель Народного Хурала и его заместители. Также депутатам предстоит выбрать председателей шести комитетов и их заместителей. Кроме того парламентарии должны решить, кто будет представлять законодательный орган республики в Совете Федерации РФ. Всех их будут избирать тайным голосованием с использованием бюллетеней», - рассказали в пресс-службе парламента.
 
Для проведения выборов депутаты должны определить состав рабочих комиссий. После этого сессия сможет приступить к работе и определить структуру Народного Хурала, а также выбрать руководящий состав.

Откроет первую сессию старейший по возрасту депутат Леонид Белых.

Напомним, по итогам сентябрьских выборов в Хурале Бурятии будут заседать 51 депутат от «Единой России», 7 представителей КПРФ, 5 депутатов от «Новых людей» и 2 представителя ЛДПР.

Фото: «Номер один»
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