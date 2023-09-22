Политика и власть 22.09.2023 в 10:24

Мэр Улан-Удэ перенимает опыт Казани

В столице Татарстана много полезных наработок и практик, отметил Игорь Шутенков
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ перенимает опыт Казани
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков участвует в международном форуме Kazan Digital Week – 2023. Этот форум содействует обмену научно-технической информацией, а также является площадкой научного и делового сотрудничества между разработчиками и пользователями цифровых технологий.

Как сообщили в мэрии города, в рамках рабочей командировки Игорь Шутенков посетил МБУ «Автоматизированная система управления дорожным движением Казани». Здесь делегация изучила опыт контроля работы светофоров и мониторинга безопасности дорожного движения.


- Опыт коллег из Казани нужно обязательно брать в работу. Очень много полезных наработок и практик, - отметил Игорь Шутенков.

Делегация Улан-Удэ также посетила ИТ-парк им. Башира Рамеева. В технопарке созданы уникальные условия по развитию IT-сферы, в частности, обучению детей и школьников востребованным IT-профессиям.

Также мэр Улан-Удэ принял участие в круглом столе по обмену опытом в области ЖКХ, транспорта и благоустройства между администрациями Казани, Улан-Удэ, Тюмени и Хабаровска. Руководителям муниципалитетов представили успешные практические кейсы города Казань. Также прошло рабочее обсуждение муниципальных практик и их применения в различных городах страны.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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