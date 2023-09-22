Мэр Улан-Удэ перенимает опыт Казани

Как сообщили в мэрии города, в рамках рабочей командировки Игорь Шутенков посетил МБУ «Автоматизированная система управления дорожным движением Казани». Здесь делегация изучила опыт контроля работы светофоров и мониторинга безопасности дорожного движения.





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков участвует в международном форуме Kazan Digital Week – 2023. Этот форум содействует обмену научно-технической информацией, а также является площадкой научного и делового сотрудничества между разработчиками и пользователями цифровых технологий.- Опыт коллег из Казани нужно обязательно брать в работу. Очень много полезных наработок и практик, - отметил Игорь Шутенков.Делегация Улан-Удэ также посетила ИТ-парк им. Башира Рамеева. В технопарке созданы уникальные условия по развитию IT-сферы, в частности, обучению детей и школьников востребованным IT-профессиям.Также мэр Улан-Удэ принял участие в круглом столе по обмену опытом в области ЖКХ, транспорта и благоустройства между администрациями Казани, Улан-Удэ, Тюмени и Хабаровска. Руководителям муниципалитетов представили успешные практические кейсы города Казань. Также прошло рабочее обсуждение муниципальных практик и их применения в различных городах страны.Фото: мэрия Улан-Удэ