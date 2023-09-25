Политика и власть 25.09.2023 в 18:52

Депутаты расставили последние фигуры на ключевые посты Хурала Бурятии

Парламент определился с зампредами комитетов, руководителем аппарата и сенатором
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Текст: Станислав Сергеев
Депутаты расставили последние фигуры на ключевые посты Хурала Бурятии
Как уже сообщал «Номер один», на сегодняшней первой сессии Народного Хурала, избранного 10 сентября, выбрали председателя парламента, его замов, а также председателей комитетов.

После перерыва депутаты приступили к утверждению кандидатур зампредов хуральских комитетов. Их, в отличие от председателей, выбирали не тайным голосованием, а открытым – внутри самих же комитетов.

Зампредом комитета по бюджету стал Михаил Степанов – за него проголосовали единогласно. Также единогласно выбрали Жамбал-Жамсо Жанаева на должность зампреда комитета по госустройству и Владимира Ведерникова на должность зампреда аграрного комитета. А вот с Баиром Цыреновым (КПРФ) вышла неувязочка: руководитель комитета по межрегиональным связям Виталий Лыгденов заявил, что его выбрали единогласно. Однако другой коммунист Тумен Дондоков возразил, что единогласного решения не было. Впрочем, это не помешало остальным депутатам утвердить Баира Цыренова на этот пост.

Зампредом комитета по социальной политике назначен Вячеслав Дондоков – главврач БСМП. Он находится на СВО, поэтому назначение прошло в его отсутствие. Зампредом комитета по экономике стал Бадмадоржо Жигжитов.

Следующим был вопрос о назначении сенатора от Народного Хурала. По единогласному решению депутатов Хурала, республику в Совете Федерации продолжит представлять Александр Варфоломеев.

Также никаких изменений с должностью руководителя аппарата Народного Хурала – она останется за Жамсо Гунзыновым.

Фото: «Номер один».

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