Политика и власть 29.09.2023 в 12:35

Мэр Улан-Удэ проверил готовность ТЭЦ-1 к отопительному сезону

Градоначальник уверен, что станция пройдет зиму без сбоев
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ проверил готовность ТЭЦ-1 к отопительному сезону
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил готовность ТЭЦ-1 к отопительному сезону. За лето там были выполнены работы по текущему и капитальному ремонтам. Об их ходе мэру доложил директор филиала «Генерации Бурятии» Дмитрий Лебедь.

На сегодня ТЭЦ-1 - это основной объект, отапливающий жилой сектор и социальные объекты города.

- Плановые работы и по текущему и капитальному ремонту находятся полностью в графике, 94% уже выполнено. На сегодня уголь на складах соответствует всем нормам, даже есть сверхнормативные запасы. Ремонтной работой удовлетворён. Есть уверенность, что по ТЭЦ-1 у нас зимний период пройдёт хорошо, без сбоев, - подчеркнул Игорь Шутенков.


Станция в полном объеме готова к энергоснабжению жителей Улан-Удэ и стабильному прохождению осенне-зимнего сезона, подтвердил Дмитрий Лебедь.

- Для надежного прохождения сезона высоких нагрузок на ТЭЦ-1 выполнены ремонтные работы всего основного оборудования. Среди наиболее крупных мероприятий – капитальный ремонт турбогенератора №7 средний ремонт котла №6. Станция в полном объёме обеспечена топливом, запасными частями и другими материалами, - рассказал  директор филиала «Генерация Бурятии».

В этом году администрация Улан-Удэ совместно с ТГК-14 вели реконструкцию тепломагистрали №3, как раз здесь с ТЭЦ-1 начались ремонтные работы.

- Самая проблемная теплотрасса, наши худшие опасения оправдались. Когда мы ее вскрыли, отдельные участки теплотрассы были в аховом состоянии. В этот осенне-зимний период без остановок, если бы мы не приступили к модернизации, точно не обошлось бы. Сегодня мы модернизацию закончили и теперь уверенно пройдём зимний период, пиковые нагрузки. Эта теплотрасса у нас последняя из всех крупных теплотрасс, которые мы за четыре года модернизировали. Поэтому будем ближайшие лет 15 жить спокойно, - сказал мэр.


Сразу после масштабного ремонта теплотрассы №3 началось восстановление нарушенного благоустройства. Игорь Шутенков поручил руководителям районов взять на полный контроль эти работы и постараться полностью завершить их до середины ноября.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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