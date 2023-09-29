Политика и власть 29.09.2023 в 18:42

В Улан-Удэ неизвестное животное ночью съело восемь кур

Жительница рассказала о таинственной пропаже семи кур и одного петуха из курятника

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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ неизвестное животное ночью съело восемь кур

В одном из микрорайонов столицы Бурятии жители шокированы исчезновением птиц из закрытого курятника.

«Сегодня ночью кто-то съел семь куриц и одного петуха, понять не могу, кто это сделал. Интересно, кто за одну ночь мог столько съесть», - поделилась женщина в вайбер-чате своего микрорайона. «Одни перья и косточки остались», - добавила она.

Соседи начали активно выдвигать свои версии.

«У нас была такая история, сетку-рабицу выдавили, кур не съели, а прикопали в огороде».

«Хорек может передавить очень много. Но еще и съесть? Может быть, лисица?»

«У нас колонок индюшку задушил несколько лет назад, а у соседей кур таскал. Случайно увидели. Думали на собак».

«У нас в прошлом году крысы передавили перепелок в клетке, решетка 2,5*5 см».

«У нас хорек убил трех куриц. Сообщил соседу, тот поставил охрану, поймал и уничтожил вредителя. Тогда у многих моих знакомых куриц передавили».

«Вероятно, их ловили, убили и унесли»

«Голодный сосед, наверное, забрался», - пошутил один из пользователей.


К единому мнению о том, куда в итоге исчезли птицы, жители не пришли.  

Фото: "Номер один"

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