В Улан-Удэ неизвестное животное ночью съело восемь кур
Жительница рассказала о таинственной пропаже семи кур и одного петуха из курятника
В одном из микрорайонов столицы Бурятии жители шокированы исчезновением птиц из закрытого курятника.
«Сегодня ночью кто-то съел семь куриц и одного петуха, понять не могу, кто это сделал. Интересно, кто за одну ночь мог столько съесть», - поделилась женщина в вайбер-чате своего микрорайона. «Одни перья и косточки остались», - добавила она.
Соседи начали активно выдвигать свои версии.
«У нас была такая история, сетку-рабицу выдавили, кур не съели, а прикопали в огороде».
«Хорек может передавить очень много. Но еще и съесть? Может быть, лисица?»
«У нас колонок индюшку задушил несколько лет назад, а у соседей кур таскал. Случайно увидели. Думали на собак».
«У нас в прошлом году крысы передавили перепелок в клетке, решетка 2,5*5 см».
«У нас хорек убил трех куриц. Сообщил соседу, тот поставил охрану, поймал и уничтожил вредителя. Тогда у многих моих знакомых куриц передавили».
«Вероятно, их ловили, убили и унесли»
«Голодный сосед, наверное, забрался», - пошутил один из пользователей.
К единому мнению о том, куда в итоге исчезли птицы, жители не пришли.
Фото: "Номер один"