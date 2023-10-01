Политика и власть 01.10.2023 в 15:01

В столице Бурятии встретили Героя России

Иван Калашников вернулся после встречи с Владимиром Путиным
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Текст: Алена Завывалова
В столице Бурятии встретили Героя России

Вчера вся республика, весь Улан-Удэ чествовали Героя России Ивана Калашникова. Житель приехал домой после награждения и после встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает в своих соцсетях Глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Иван Калашников подарил городу, Бурятии настоящий праздник. Подвиг нашего земляка - пример для всех, и он снова показал, сколько героев живет в Бурятии»,

  - сказал глава.
Как отметил Цыденов, Иван Калашников вернулся в республику 30 сентября - в день в День воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

 
Фото: скриншот из видео

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