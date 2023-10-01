В столице Бурятии встретили Героя России

Вчера вся республика, весь Улан-Удэ чествовали Героя России Ивана Калашникова. Житель приехал домой после награждения и после встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает в своих соцсетях Глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Иван Калашников подарил городу, Бурятии настоящий праздник. Подвиг нашего земляка - пример для всех, и он снова показал, сколько героев живет в Бурятии»,

- сказал глава.



Как отметил Цыденов, Иван Калашников вернулся в республику 30 сентября - в день в День воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.



Фото: скриншот из видео