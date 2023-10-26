«Мы не успеваем обучить людей, они все увольняются»

Этим утром на заседании депутатов Улан-Удэнского городского Совета председатель Комитета по управлению имуществом и землепользованию выступила с докладом о рассмотрении бюджетных ассигнований и подняла вопрос нехватки кадров.

В первую очередь депутаты горсовета заслушали и обсудили доклад о рассмотрении бюджетных ассигнований Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации города Улан-Удэ на ближайшие три года.

«Проектом бюджета предлагается утвердить финансирование отрасли, до 2026 года включительно, в размере 310 млн рублей. Из них на содержание аппарата в течение следующих трех лет предусмотрено 159,5 млн рублей. Прочие расходы в сфере управления и распоряжения имуществом на указанный срок оцениваются в 149 миллионов рублей», - сообщила председатель МУ "КУИиЗ" Дарима Дондукова.

«Утвердили на уровне прошлых лет. Но мы считаем, что потребность значительно больше», - говорит Дарима Дондукова.



Уровень материальных затрат Комитета по управлению имуществом и землепользованию ежегодно утверждается бюджетом на уровне прошлых лет. В этом году заявка МУ "КУИиЗ" была больше, но успеха в утверждении не получила.По программе «Управление муниципальным имуществом» из бюджета предусмотрено почти 12 млн рублей. Деньги пойдут в том числе на мероприятия по экспертизе объектов муниципальной собственности, в состав которой входит целый перечень комплексов.

«Например, изготовление актов обследования и заключение специализированных организаций о техническом состоянии жилого помещения, в целях признания его аварийным или наоборот пригодным для проживания. А также многое другое», - поясняет председатель МУ "КУИиЗ" Дарима Дондукова.

Стоит отметить, что в следующем году будет осуществляться переселение граждан из аварийных домов, расположенных на Комсомольской, 73, Аэропорт, 17 и Зеленая, 12. Последние два дома были признаны непригодными для проживания еще в 2017 году, однако именно из-за этого не попали в программу переселения. Поэтому переселение из них будет осуществляться за счет местного бюджета.

«Такие расходы у Комитета по управлению имуществом и землепользованию на следующий год и плановый период», - подытожила его председатель Дарима Дондукова.

В своем докладе председатель комитета перечислила ряд всех необходимых мероприятий, на которые после распределения пойдут выделенные деньги. А после попросила депутатов горсовета обратить внимание на некоторую проблему с дефицитом специалистов на рабочих местах.

«В разногласиях комитета все также стоит вопрос о численности сотрудников. Потому что на сегодняшний момент тот объём, который выполняется, у нас сотрудников в комитете недостаточно. Очень большая текучесть кадров. В принципе, как и везде. Мы не успеваем обучить людей, они все увольняются», - сказала Дарима Дондукова.

Депутаты Улан-Удэнского городского совета внимательно выслушали информацию по возникшей проблеме и предложили подготовить предложения по решению данного вопроса к следующей совместной встрече.

«Поручили комитету представить варианты о том, как еще можно улучшить и сохранить кадры. А также какими способами можно привлечь на работу специалистов высокого класса. Надеемся, что в ближайшее время мы получим эту информацию и будем всеми возможными усилиями помогать», - завершил обсуждение депутат Василий Цыремпилов.

В том числе депутат VI созыва Василий Цыремпилов призвал граждан проявить инициативу и при желании предоставить комитету резюме.