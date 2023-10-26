Политика и власть 26.10.2023 в 17:51

Комитет по архитектуре выбивает новые единицы

Депутаты горсовета пообещали рассмотреть данный вопрос
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Текст: Номер один
Комитет по архитектуре выбивает новые единицы

Депутаты горсовета изучили на что Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации города Улан-Удэ планирует потратить бюджетные деньги. Запланированные 38 млн рублей пойдут на два основных пункта расходов.

Вся деятельность Комитета по архитектуре и градостроительству осуществляется в рамках профильной муниципальной программы и несет важную задачу - системное развитие территорий городского округа. Реализация осуществляется через решение ряда задач. Например, актуализацию комплексной системы документации, формирование архитектурного облика нашего города и даже информационное обеспечение.

Для всего этого на 2024 год Комитетом по архитектуре запланированы 38 млн рублей. Которые пойдут на расходы в области национальной экономики и содержание структурного подразделения. Об этом стало известно из утреннего доклада председателя комитета.

«Расходы на содержание комитета, как уполномоченного органа, запланированы в сумме 26.9 млн рублей. Что выше уровне прошлого года на 4,7%. Предельный анализ показал, что существенных изменений в статье расходов не наблюдается»,

- рассказал председатель Михал Мясищев. 
Также из запланированных расходов на программные мероприятия пойдет 5, 5 млн рублей. На эти деньги разработают проекты планировки межевания для строительства сетей водоснабжения, водоотведения, автомобильных дорог и прочих сетей инженерных коммуникаций.

Стоит обратить внимание на то, что также планируется внесение изменений в генеральный план города. Будут рассматривать более 30 поправок фрагментов территорий. На это израсходуют 1 миллион рублей.

«Еще у нас запланированы изменения в планировке микрорайонов Улан-Удэ. Это будет делаться для того, чтобы привести их в соответствие с генеральным планом, который утвердили еще в 2020 году»,

- сообщил Михал Мясищев.
Кроме вышеуказанных расходов часть средств, 2.5 млн рублей, пойдет на архитектурно-художественное оформление города. В рамках которого запланировано семь мероприятий. Такие как - организация конкура на лучший эскиз стелы "Улан-Удэ город трудовой доблести" с прилегающей территорией, конкурс на разработку эмблемы тематического года, разработка эскизов по благоустройству малой архитектурной формы и т.д. В том числе и создание проекта того, как будет выглядеть "Новогодний городок" на площади Советов.

Безусловно в бюджет уже заложено праздничное оформление города Улан-Удэ к главным событиям.

«Деньги также пойдут на оформление города к праздничным мероприятиям, мониторинг мест установки рекламных конструкций и организацию демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций»,

- сказал председатель комитета Михал Мясищев.
В 2023 году в результате активной работы отдела рекламы демонтаж производился за счет средств собственников незаконно установленных рекламных конструкций. Поэтому бюджетные средства удалось сэкономить. Но данная ситуация всегда может измениться из-за нововведений.

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации города Улан-Удэ Михал Мясищев тоже обратил взор депутатов на проблему с кадрами.

«Хочу заострить внимание, на сегодняшний день в комитете самый низкий процент доли муниципальных служащих. Который составляет 13 из 30 сотрудников»,

- Михал Мясищев.
В этом году комитет подготовил письмо на имя мэра о дополнительной потребности в двух штатных единицах. Размер финансирования этих лиц на 2024 год обойдется в 2.4 млн рублей. Получится ли этого добиться – пока вопрос.

Депутаты все потребности комитета выслушали и согласились, что все расходы обосновано.



Фото: пресс-служба Горсовета

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