Политика и власть 27.10.2023 в 17:37

В Улан-Удэ депутаты горсовета нашли на субботнике статую Будды

Необычную находку обнаружили в сквере имени Александра Пушкина
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ депутаты горсовета нашли на субботнике статую Будды

В Улан-Удэ проходит месячник чистоты. Сегодня, 27 октября, аппарат Улан-Удэнского городского Совета вышел на традиционный субботник. Убрать территорию собрались порядка 30 человек во главе с председателем горсовета Чимитом Бальжинимаевым. С погодой повезло, депутаты вместе с другими работниками взялись за грабли.

«Мы призываем всех жителей, организации и работников - всех, чтобы выходили и убирались вокруг своих организаций. Улан-Удэнский городской Совет депутатов по традиции два раза в год приходит на сквер Пушкина и проводит здесь уборку. Сегодня мы с радостью пришли и начали проводить ее. Мы видим, что сегодня здесь неплохо, не так, как раньше было, когда мы несколько лет назад только приступили к работе. Думаю, люди видят и примут активное участие. Когда по всему городу проводятся мероприятия, я думаю, город становится чище и лучше»,

- отметил Чимит Бальжинимаев.
Постепенно к депутатам присоединялись случайные прохожие, в том числе школьники. Во время уборки мусора с территории, бывает всякое, но сегодня в сквере под деревом наткнулись на статуэтку Будды – около 30 см в высоту. Настолько неожиданную вещь здесь никто не ожидал увидеть.

«Нашли статуэтку Будды. К сожалению, на ней есть небольшая деформация, но, думаю, можно это исправить. Думаю, сначала ее надо отреставрировать, со специалистами и священнослужителями проговорим этот момент. Потом посмотрим, что получится. Статуэтка все же не простая, то, что в нее закладывали – живое, действующее. Неправильно, что она здесь лежит. Мы ее взяли, потом будем решать, куда ее передать, и что с ней делать»,

 - прокомментировал Чимит Бальжинимаев.
 К слову, на каждом из 30 округов остальные депутаты также принимают участие в уборках территорий.

«Я участвую в субботнике именно в этом сквере уже четвертый год. А так, и на Левом берегу, и на Бурводе, и в Тулунже - там тоже участвую. Место, в котором мы сейчас находимся, сквер имени Пушкина – он закреплен за нашим аппаратом. Нам необходимо его содержать в надлежащем состоянии, уборку делать. Сюда мы выезжаем весной и осенью. Что касается других депутатов – каждый на своем округе принимает участие в субботнике. Пользуясь случаем, призываю горожан быть ответственными, вместе принимать участие в субботниках, ведь вместе мы – сила»,

  - отметил депутат горсовета Василий Цыремпилов.


Отметим, только в Железнодорожном районе в субботниках приняло участие 302 организации - 7664 человек. Провели 274 экологических акций на всей территории района. После уборок силами Комбината по благоустройству вывезли аж 542 куба отходов.

Ранее управляющим организациям, хозяйствующим субъектам выдали талоны на бесплатный вывоз мусора, на площадку складирования твердых бытовых отходов. После работ собрали и вывезли еще 304 куба ТБО. Кроме того, завтра, 28 октября, будет проведен общегородской субботник.

«Призываем всех выйти и активно принять участие в облагораживании облика нашего с вами города!»,

 - отметили в Улан-Удэнском городском Совете депутатов.




Фото: "Номер один"

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