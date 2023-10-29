В Закаменском районе продолжают строить сети водоснабжения

В Закаменском районе все так же реализуют федеральный проект «Чистая вода» в рамках национального «Жилье и городская среда».

Напомним, реконструкция сетей водоснабжения в селе Холтосон Закаменского района началась еще в мае 2023 года. После чего строители приступили к устройству котлованов под будущие резервуары и повысительно-насосную станцию. Работы планировали завершить в ноябре этого года. После чего все жители села смогли бы пить качественную воду из централизованного источника. А это более 800 человек.

«Мы помогаем администрации района организовывать работу подрядчика, помогаем с исполнительной документацией и решаем другие вопросы реконструкции для того, чтобы объект был введен в эксплуатацию как можно быстрее», - отметил начальник Управления Анатолий Урбанов.



Но быстрее не получилось. Сейчас стройка идет с отставанием от графика. Из-за этого утром 29 октября в рамках рабочей поездки Закаменский район посетил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. Он побывал на объекте и встретился с подрядчиками.

«Стройка идет с отстаиваем от графика в связи с независимыми от нас причинами. Летом здесь были обильные осадки, поэтому земляные работы вести не удавалось», - сообщает Евгений Луковников.



На сегодняшний день все земляные работы завершены, уже построены два резервуара по 150 кубометров. Сейчас ведутся окончательные работы - гидроизоляция, проверка бетона на прочность и т. д. Объект введут в эксплуатацию до конца года. Стоимость всех работ составила 170 миллионов рублей.

В качестве технического заказчика на объекте выступило Управление капитального строительства Бурятии. Комментарий о ходе реконструкции был следующий:

Фото: ТК Евгения Луковникова