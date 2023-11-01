Политика и власть 01.11.2023 в 12:27
Столица Бурятии готовится к 2024 году
Горсовет Улан-Удэ утвердил бюджет на будущий год и сформировал новый перечень наказов избирателей
Текст: Евгения Гармаева
25 октября прошла очередная, 45-я сессия Улан-Удэнского городского Совета депутатов. Народные избранники обсудили вопросы по разным отраслям, в том числе приняли в первом чтении главный документ города – бюджет на 2024 год. Народные избранники также решили наболевшую проблему с дачными маршрутами и не забыли о скорых праздниках – теперь все предприниматели будут украшать витрины своих магазинов.
Бюджет пока в дефиците
Пожалуй, главным вопросом сессии стал бюджет на 2024 год, а также плановые периоды 2025 и 2026 годов. С докладом выступила заместитель мэра города Татьяна Базякина. Так, в грядущем году общий объем доходов составит 21 млрд 102 млн рублей. Из них 5,9 млрд – это налоговые и неналоговые доходы и 15 млрд составят безвозмездные поступления. Общий объем расходов выйдет в 21 млрд 399 млн рублей. По итогу дефицит бюджета выйдет в 297 млн рублей.
Что касается планового периода 2025 и 2026 годов, пока картина выглядит следующим образом: предварительно доходы и расходы в 2025 году составят 14 млрд 329 млн рублей, а в 2026 году – 6 млрд 589 млн.
- Сегодня на сессии в рамках нашего комитета мы рассмотрели три сессионных вопроса, два из которых касались бюджета. Отмечу, что в первом чтении мы рассмотрели основные пять параметров бюджета: это доходы, расходы, дефицит бюджета, трансферты и верхний предел долга, - рассказал председатель комитета по финансам Дмитрий Путилин.
Пока бюджет утвердили только в первом чтении, впереди его ждет ряд корректировок и дополнений. Главное, что отметили на сессии, бюджет 2024 года останется социально ориентированным. Предварительно порядка 70% (около 14 млрд рублей) от общих расходов направят на соцсферу, отрасли образования, культуры и спорта.
Праздник к нам приходит
На сессии также внесли изменения в Правила благоустройства города. Теперь все предприниматели, занимающие первые этажи зданий, должны оформлять свои витрины к главным праздникам.
- В период подготовки к проведению праздничных мероприятий владельцы зданий, строений и сооружений должны выполнять праздничное оформление интерьера, вывесок, фасадов, витрин, входных зон, прилегающих к территории сооружений с использованием праздничной символики, - отметил заммэра - председатель комитета городского хозяйства администрации города Сергей Гашев.
Украшать предприятия нужно будет в определенные сроки. К новогодним мероприятиям – не позднее 1 декабря. Что касается Сагаалгаана, 9 Мая и Дня города – не позднее, чем за десять дней до события. При этом оформление должно соответствовать типовым решениям, разработанным и утвержденным комитетом по архитектуре и градостроительству.
- Чем более подробно мы сейчас все опишем, тем легче и удобнее будет работать владельцам зданий, - отметил председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи городского Совета депутатов Сергей Бурдиков.
Кроме того, на сессии утвердили перечень наказов избирателей на 2024 год. С докладом выступил заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета и руководитель рабочей группы по наказам Анатолий Белоусов. Всего сформировался перечень из 346 запросов горожан из 30 депутатских округов.
- В проекте учтены наказы избирателей к депутатам горсовета, поступившие в установленном порядке. Проект разработан в пределах компетенций городского Совета депутатов. Все предложения рассмотрены ранее на заседаниях рабочей группы. Прошу одобрить проект, - сообщил Анатолий Белоусов.
Народные избранники утвердили решение единогласно. Отметим, ежегодно на исполнение наказов выделяют 120 млн рублей – по 4 млн на каждый депутатский избирательный округ.
«Дачники могут быть спокойны»
Депутаты также решили наболевший вопрос о сохранении дачных маршрутов. Как сообщал «Номер один», проблема с ними всплывала два года подряд – садово-дачные маршруты находились под угрозой отмены. Это было связано с тем, что по федеральному закону муниципалитет не имеет право осуществлять межрайонные перевозки садово-дачного направления. Но на сегодня приняли республиканский закон, согласно которому полномочия по организации перевозок по этим направлениям можно передать городскому комитету по транспорту.
С докладом выступил председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города Юрий Ткачев. В Улан-Удэ таковых маршрутов шесть – это № 22 (Восточный – сад «Автодорожник»), № 32 (Элеватор – Вахмистрово»), № 39 (Виадук – Мелькомбинат – дачи, 14-й км), № 122 (Площадь Славы – дачи, 5-й км), № 122 (БСМП – дачи, 5-й км) и № 131 (Бабушкина – Сад «Геолог»).
- Уважаемые депутаты, разработке данного проекта-решения предшествовала совместная двухлетняя работа, направленная на сохранение этих маршрутов. Проблема была на контроле главы и мэра города, - напомнил Юрий Ткачев.
Как отметил председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи городского Совета депутатов Сергей Бурдиков, это решение было долгожданным.
- Напомню, мы и в позапрошлом году собирались¸ когда возникла такая угроза. Затем в марте прошлого года уже с Ространснадзором было принято временное решение о сохранении данных маршрутов. А теперь это уже постоянно переданное полномочие, дачники могут быть спокойны, - высказался Сергей Бурдиков.
- Нам остается поддержать наших жителей, чтобы все это работало, - резюмировал председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.
По итогу депутаты горсовета приняли решение единогласно. Всего на сессии приняли решения по 12 вопросам. Можно сказать, первые шаги подготовки к следующему, 2024 году уже сделаны.
Фото: горсовет Улан-Удэ
Бюджет пока в дефиците
Пожалуй, главным вопросом сессии стал бюджет на 2024 год, а также плановые периоды 2025 и 2026 годов. С докладом выступила заместитель мэра города Татьяна Базякина. Так, в грядущем году общий объем доходов составит 21 млрд 102 млн рублей. Из них 5,9 млрд – это налоговые и неналоговые доходы и 15 млрд составят безвозмездные поступления. Общий объем расходов выйдет в 21 млрд 399 млн рублей. По итогу дефицит бюджета выйдет в 297 млн рублей.
Что касается планового периода 2025 и 2026 годов, пока картина выглядит следующим образом: предварительно доходы и расходы в 2025 году составят 14 млрд 329 млн рублей, а в 2026 году – 6 млрд 589 млн.
- Сегодня на сессии в рамках нашего комитета мы рассмотрели три сессионных вопроса, два из которых касались бюджета. Отмечу, что в первом чтении мы рассмотрели основные пять параметров бюджета: это доходы, расходы, дефицит бюджета, трансферты и верхний предел долга, - рассказал председатель комитета по финансам Дмитрий Путилин.
Пока бюджет утвердили только в первом чтении, впереди его ждет ряд корректировок и дополнений. Главное, что отметили на сессии, бюджет 2024 года останется социально ориентированным. Предварительно порядка 70% (около 14 млрд рублей) от общих расходов направят на соцсферу, отрасли образования, культуры и спорта.
Праздник к нам приходит
На сессии также внесли изменения в Правила благоустройства города. Теперь все предприниматели, занимающие первые этажи зданий, должны оформлять свои витрины к главным праздникам.
- В период подготовки к проведению праздничных мероприятий владельцы зданий, строений и сооружений должны выполнять праздничное оформление интерьера, вывесок, фасадов, витрин, входных зон, прилегающих к территории сооружений с использованием праздничной символики, - отметил заммэра - председатель комитета городского хозяйства администрации города Сергей Гашев.
Украшать предприятия нужно будет в определенные сроки. К новогодним мероприятиям – не позднее 1 декабря. Что касается Сагаалгаана, 9 Мая и Дня города – не позднее, чем за десять дней до события. При этом оформление должно соответствовать типовым решениям, разработанным и утвержденным комитетом по архитектуре и градостроительству.
- Чем более подробно мы сейчас все опишем, тем легче и удобнее будет работать владельцам зданий, - отметил председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи городского Совета депутатов Сергей Бурдиков.
Кроме того, на сессии утвердили перечень наказов избирателей на 2024 год. С докладом выступил заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета и руководитель рабочей группы по наказам Анатолий Белоусов. Всего сформировался перечень из 346 запросов горожан из 30 депутатских округов.
- В проекте учтены наказы избирателей к депутатам горсовета, поступившие в установленном порядке. Проект разработан в пределах компетенций городского Совета депутатов. Все предложения рассмотрены ранее на заседаниях рабочей группы. Прошу одобрить проект, - сообщил Анатолий Белоусов.
Народные избранники утвердили решение единогласно. Отметим, ежегодно на исполнение наказов выделяют 120 млн рублей – по 4 млн на каждый депутатский избирательный округ.
«Дачники могут быть спокойны»
Депутаты также решили наболевший вопрос о сохранении дачных маршрутов. Как сообщал «Номер один», проблема с ними всплывала два года подряд – садово-дачные маршруты находились под угрозой отмены. Это было связано с тем, что по федеральному закону муниципалитет не имеет право осуществлять межрайонные перевозки садово-дачного направления. Но на сегодня приняли республиканский закон, согласно которому полномочия по организации перевозок по этим направлениям можно передать городскому комитету по транспорту.
С докладом выступил председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города Юрий Ткачев. В Улан-Удэ таковых маршрутов шесть – это № 22 (Восточный – сад «Автодорожник»), № 32 (Элеватор – Вахмистрово»), № 39 (Виадук – Мелькомбинат – дачи, 14-й км), № 122 (Площадь Славы – дачи, 5-й км), № 122 (БСМП – дачи, 5-й км) и № 131 (Бабушкина – Сад «Геолог»).
- Уважаемые депутаты, разработке данного проекта-решения предшествовала совместная двухлетняя работа, направленная на сохранение этих маршрутов. Проблема была на контроле главы и мэра города, - напомнил Юрий Ткачев.
Как отметил председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи городского Совета депутатов Сергей Бурдиков, это решение было долгожданным.
- Напомню, мы и в позапрошлом году собирались¸ когда возникла такая угроза. Затем в марте прошлого года уже с Ространснадзором было принято временное решение о сохранении данных маршрутов. А теперь это уже постоянно переданное полномочие, дачники могут быть спокойны, - высказался Сергей Бурдиков.
- Нам остается поддержать наших жителей, чтобы все это работало, - резюмировал председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.
По итогу депутаты горсовета приняли решение единогласно. Всего на сессии приняли решения по 12 вопросам. Можно сказать, первые шаги подготовки к следующему, 2024 году уже сделаны.
Фото: горсовет Улан-Удэ
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