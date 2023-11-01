Столица Бурятии готовится к 2024 году

25 октября прошла очередная, 45-я сессия Улан-Удэнского городского Совета депутатов. Народные избранники обсудили вопросы по разным отраслям, в том числе приняли в первом чтении главный документ города – бюджет на 2024 год. Народные избранники также решили наболевшую проблему с дачными маршрутами и не забыли о скорых праздниках – теперь все предприниматели будут украшать витрины своих магазинов.Пожалуй, главным вопросом сессии стал бюджет на 2024 год, а также плановые периоды 2025 и 2026 годов. С докладом выступила заместитель мэра города Татьяна Базякина. Так, в грядущем году общий объем доходов составит 21 млрд 102 млн рублей. Из них 5,9 млрд – это налоговые и неналоговые доходы и 15 млрд составят безвозмездные поступления. Общий объем расходов выйдет в 21 млрд 399 млн рублей. По итогу дефицит бюджета выйдет в 297 млн рублей.Что касается планового периода 2025 и 2026 годов, пока картина выглядит следующим образом: предварительно доходы и расходы в 2025 году составят 14 млрд 329 млн рублей, а в 2026 году – 6 млрд 589 млн.- Сегодня на сессии в рамках нашего комитета мы рассмотрели три сессионных вопроса, два из которых касались бюджета. Отмечу, что в первом чтении мы рассмотрели основные пять параметров бюджета: это доходы, расходы, дефицит бюджета, трансферты и верхний предел долга, - рассказал председатель комитета по финансам Дмитрий Путилин.Пока бюджет утвердили только в первом чтении, впереди его ждет ряд корректировок и дополнений. Главное, что отметили на сессии, бюджет 2024 года останется социально ориентированным. Предварительно порядка 70% (около 14 млрд рублей) от общих расходов направят на соцсферу, отрасли образования, культуры и спорта.На сессии также внесли изменения в Правила благоустройства города. Теперь все предприниматели, занимающие первые этажи зданий, должны оформлять свои витрины к главным праздникам.- В период подготовки к проведению праздничных мероприятий владельцы зданий, строений и сооружений должны выполнять праздничное оформление интерьера, вывесок, фасадов, витрин, входных зон, прилегающих к территории сооружений с использованием праздничной символики, - отметил заммэра - председатель комитета городского хозяйства администрации города Сергей Гашев.Украшать предприятия нужно будет в определенные сроки. К новогодним мероприятиям – не позднее 1 декабря. Что касается Сагаалгаана, 9 Мая и Дня города – не позднее, чем за десять дней до события. При этом оформление должно соответствовать типовым решениям, разработанным и утвержденным комитетом по архитектуре и градостроительству.- Чем более подробно мы сейчас все опишем, тем легче и удобнее будет работать владельцам зданий, - отметил председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи городского Совета депутатов Сергей Бурдиков.Кроме того, на сессии утвердили перечень наказов избирателей на 2024 год. С докладом выступил заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета и руководитель рабочей группы по наказам Анатолий Белоусов. Всего сформировался перечень из 346 запросов горожан из 30 депутатских округов.- В проекте учтены наказы избирателей к депутатам горсовета, поступившие в установленном порядке. Проект разработан в пределах компетенций городского Совета депутатов. Все предложения рассмотрены ранее на заседаниях рабочей группы. Прошу одобрить проект, - сообщил Анатолий Белоусов.Народные избранники утвердили решение единогласно. Отметим, ежегодно на исполнение наказов выделяют 120 млн рублей – по 4 млн на каждый депутатский избирательный округ.Депутаты также решили наболевший вопрос о сохранении дачных маршрутов. Как сообщал «Номер один», проблема с ними всплывала два года подряд – садово-дачные маршруты находились под угрозой отмены. Это было связано с тем, что по федеральному закону муниципалитет не имеет право осуществлять межрайонные перевозки садово-дачного направления. Но на сегодня приняли республиканский закон, согласно которому полномочия по организации перевозок по этим направлениям можно передать городскому комитету по транспорту.С докладом выступил председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города Юрий Ткачев. В Улан-Удэ таковых маршрутов шесть – это № 22 (Восточный – сад «Автодорожник»), № 32 (Элеватор – Вахмистрово»), № 39 (Виадук – Мелькомбинат – дачи, 14-й км), № 122 (Площадь Славы – дачи, 5-й км), № 122 (БСМП – дачи, 5-й км) и № 131 (Бабушкина – Сад «Геолог»).- Уважаемые депутаты, разработке данного проекта-решения предшествовала совместная двухлетняя работа, направленная на сохранение этих маршрутов. Проблема была на контроле главы и мэра города, - напомнил Юрий Ткачев.Как отметил председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи городского Совета депутатов Сергей Бурдиков, это решение было долгожданным.- Напомню, мы и в позапрошлом году собирались¸ когда возникла такая угроза. Затем в марте прошлого года уже с Ространснадзором было принято временное решение о сохранении данных маршрутов. А теперь это уже постоянно переданное полномочие, дачники могут быть спокойны, - высказался Сергей Бурдиков.- Нам остается поддержать наших жителей, чтобы все это работало, - резюмировал председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.По итогу депутаты горсовета приняли решение единогласно. Всего на сессии приняли решения по 12 вопросам. Можно сказать, первые шаги подготовки к следующему, 2024 году уже сделаны.Фото: горсовет Улан-Удэ