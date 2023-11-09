Республиканские школы получили 49 новых автобусов

Этим утром с центральной площади по 17 районам и городу Улан-Удэ разъехались 49 новых школьных автобусов. Желтые автомобили поступили в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина по обновлению парка школьных автобусов. Глава Бурятии Алексей Цыденов лично вручал ключи от машин представителям школ.

Поступившие школьные автобусы полностью соответствуют стандартам и нормам по безопасности перевозки учащихся. Теперь, благодаря имеющимся в образовательных учреждениях автобусам, ученики не только добираются до места учебы с комфортом, но и выезжают на экскурсии, спортивные соревнования, олимпиады и культурно-массовые мероприятия.

«У нас практически начинается Новый год, подарки уже стоят. Хочу всех поздравить с тем, что у нас есть такая возможность обновлять парк школьных автобусов. За последние годы 366 новых автобусов пришли в республику и отправились работать по школам. Из них целых 300 - полностью за счет федеральных средств. При поддержке президента, по его поручению такое внимание оказывается нашим детям. Все для того, чтобы у наших детей была возможность хорошо учиться, развиваться и дальше уверенно идти по жизни», - отметил Алексей Цыденов.

Ключи от новых школьных автобусов получили многие школы. Например, Адамовская основная общеобразовательная школа, Улюнская средняя общеобразовательная школа, Усть-Баргузинская средняя общеобразовательная школа им. К.М. Шелковникова, Петропавловская районная гимназия, Старо-курбинская основная общеобразовательная школа, Оронгойская средняя общеобразовательная школа, Шигаевская средняя общеобразовательная школа, Саянская средняя общеобразовательная школа и многие другие.