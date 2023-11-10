Политика и власть 10.11.2023 в 16:27

Мэр Улан-Удэ работает на международном форуме в Санкт-Петербурге

В нем принимают участие делегаты из более чем 60 стран
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ работает на международном форуме в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге проходит международный муниципальный форум БРИКС+, основными темами которого стали развитие IT-сферы, урбанистика, гуманитарное сотрудничество, туризм, здравоохранение и другие направления. В масштабном мероприятии впервые принимает участие делегация из Улан-Удэ. Город представляют мэр Игорь Шутенков и председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.

- Наша делегация работает на площадке «Города будущего», где в течение двух дней обсуждаются креативный капитал городов, точки роста и драйверы регионального и муниципального развития, общественные пространства и многое другое, - рассказал Игорь Шутенков.

По данным организаторов, участие в форуме в этом году примет не менее 7 тысяч человек, из которых около 2 тысяч - иностранные делегаты из 200 зарубежных городов. Форум соберет представителей федеральных и региональных ведомств, органов местного самоуправления, бизнес-сообществ, общественных организаций и экспертов.

- На форуме обсуждают положительный мировой опыт развития социального и экономического благосостояния муниципальных территорий. В деловой программе более ста мероприятий, среди которых экспертные сессии, секции и многое другое. Мы знакомимся и обсуждаем вопросы городских агломераций с другими муниципалитетами страны. Это для нас огромный опыт, - прокомментировал председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.

Бурятская делегация уже познакомилась с успешными практиками развития территорий муниципальных образований.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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