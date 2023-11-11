Ровно 100 лет исполнилось министерству экономики Бурятии

«Наши собственные доходы влияют на все наши возможности. Мы строим социальные объекты: школы, детские сады, объекты культуры, здравоохранения - там везде наше софинансирование. Если у нас не будет собственных денег, то мы не сможем и федеральные деньги привлечь. И здесь наша грамотная экономическая политика как раз направлена на результат, на возможность развиваться. Мы сегодня можем включаться в такие проекты», - сказал Алексей Цыденов.

«У нас 29 докторов экономических наук, из которых 23 заняты в научных и научно-образовательных учреждениях. И если мы посчитаем на численность населения, то на 30 тысяч наших граждан имеется один доктор экономических наук - это хороший показатель. Учёные могли бы оказать реальную помощь в отделении российского вольного экономического общества, который я считаю, необходимо возродить», - подчеркнул Николай Атанов.



Ветеранам отрасли вручены медали «100 лет Республики Бурятия», передовикам - ведомственные награды, а муниципальным образованиям - денежные сертификаты за достижение наилучших значений показателей деятельности.











Еще одним ровесником республики стало министерство экономики Бурятии. Вчера ему исполнилось ровно 100 лет. С приветственным словом к коллективу и ветеранам отрасли обратились Глава Бурятии Алексей Цыденов, зампред Правительства - министр экономики Екатерина Кочетова, представитель ветеранской организации - экс-министр Николай Атанов.Экс-министр экономики республики Николай Атанов предложил активнее использовать научный экономический потенциал, имеющийся в республике.

Юбилейными медалями «100 лет Республики Бурятия» награждены ветераны экономической службы республики: Николай Атанов, Татьяна Думнова, Владимир Алферов, Елена Тыжинова, Георгий Ким, Галина Большакова, Клавдия Бортожинова, Галина Ванданова и Татьяна Стаценко.

Напомним, в этом году свой 100-летний юбилей отметил и Буркоопсоюз. Еще в феврале серию юбилейных мероприятий кооператоры Бурятии открыли научно-практической конференцией студентов Улан-Удэнского торгово-экономического техникума.

В итоговой резолюции участники конференции высказали свои предложения и пожелания руководству Буркоопсоюза. Например, предложили усилить работу над повышением узнаваемости кооперативных брендов, разработать программу волонтерского движения на базе потребительских обществ на селе, провести классные часы в актовом зале и музее истории кооперации, расположенных в историческом доме Капельмана, бережно хранимом Буркоопсоюзом.





Фото: пресс-служба правительства РБ