22-летний выходец из Бурятии погиб на СВО

Ушел из жизни Сангадиев Леонид Олегович. Жителю Бурятии было 22 года. Погиб на спецоперации в Украине, сообщают его близкие в социальных сетях.

«В начальных классах обучался в Хилганайской средней школе, продолжил учёбу в СОШ №54 города Улан-Удэ (Исток). Затем выучился на автомеханика в Индустриальном техникуме. После срочной службы в рядах Вооружённых Сил России, в 2019 году подписал контракт и стал танкистом»,

- пишут о погибшем.



У Леонида остались два сына, одному из которых всего 3 месяца. Отец его так и не увидел. Леонида наградили медалью Суворова и орденом Мужества.

«Боль утраты не описать словами. В памяти родных, близких и друзей наш Лёня навсегда останется жизнерадостным, смелым, отзывчивым и любящим и навечно молодым, ему всегда будет 22. Скорбим. Помним. Гордимся»,

- высказываются близкие о нем.



Прощание пройдет 16 ноября в селе Сужа Иволгинского района.





