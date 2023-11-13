Политика и власть 13.11.2023 в 17:46

Мэр Улан-Удэ встретился с депутатом Хурала

Обсуждались проблемы жителей округа №22
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ встретился с депутатом Хурала
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел встречу с депутатом Хурала Бурятии Михаилом Степановым. В республиканском парламенте он представляет интересы жителей 22-го округа — значительной части Советского района, которая сейчас находится в зоне особого внимания городских властей. Это Левобережье, Стеклозавод, Вагжанова, Дивизка, а также часть Железнодорожного района.

«Разобрали проблемы жителей города в указанных микрорайонах — последствия паводков, транспортное сообщение, экологию и многое другое. Подчеркнул в беседе, как важно своевременно и настойчиво отстаивать интересы улан-удэнцев на республиканском уровне. Еще более активно должна работать комиссия по социально-экономическому развитию Улан-Удэ при Народном Хурале. Нашли взаимопонимание. Пожелал Михаилу Юрьевичу успешной работы на благо жителей Улан-Удэ», - рассказал Игорь Шутенков в соцсетях.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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