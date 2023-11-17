Политика и власть 17.11.2023 в 14:26

В Бурятии будут усыплять бездомных собак

Решение утвердили на сессии Народного Хурала
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии будут усыплять бездомных собак

Накануне прошла сессия Народного Хурала седьмого созыва. Народные избранники рассмотрели 64 вопроса повестки. Одной из самых дискуссионных тем стал наболевший вопрос о безнадзорных животных.

Как сообщал «Номер один», в начале ноября в Улан-Удэ прошли общественные обсуждения, на которых говорили о проекте нового закона, который будет регулировать обращение с домашними животными. Большая часть присутствующих поддержала эту законодательную инициативу. 

На сессии Народного Хурала с докладом выступил председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Семен Матхеев. Он отметил, что в первую очередь закон принят для защиты населения. Новый законопроект предполагает, что отловленных безнадзорных животных без идентификационного жетона или микрочипа будут помещать в пункты временного содержания. 30 дней им будут искать новых или старых владельцев. Также безнадзорные животные пройдут карантин, их будут регистрировать и осматривать на предмет заболеваний.

Название нового закона «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Республики Бурятия». Его разработали в связи с изменением правового регулирования в области обращения с животными на федеральном уровне.

«Все положения закона максимально направлены на то, чтобы у безнадзорной собаки появился хозяин. Приюты вправе содержать животных без владельцев без ограничений по времени за счет собственных средств», 

- отметил Семен Матхеев, председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку.
Как отметил на сессии начальник Управления ветеринарии Амгалан Дармаев, действующий до недавних пор метод ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат) все же опасен, так как после всех мероприятий животные вновь попадают на улицу, а затем сбиваются в стаи и могут представлять угрозу для человека. Он отметил, что за последние годы в республике зарегистрированы шесть резонансных случаев нападения, 4 из которых окончились летальным исходом.

«7 - летний мальчик в Северобайкальском районе, 10 – летняя девочка в с. Заиграево, 80 – летняя бабушка в селе Шэнэ-Буса Заиграевского района, 64-летняя женщина в селе Хойтобэе Иволгинского района. По двум случаям гражданам причинен непоправимый моральный и физический ущерб -  это Татьяна Лоскутникова и Артем Богачев. И здесь неважно, была ли это владельческая собака или нет», 

- отметил Амгалан Дармаев.
Высказал свое мнение депутат от Тункинского района Николай Дашеев.

«Возможно нас будут клеймить, но и полумерами обходиться хватит. Если собака кого-то покусала, то владелец должен понести ответственность. Чем бойцовская собака отличается от оружия? Сами по себе бродят собаки. Надо категорически ужесточать требование. Все собаки должны быть чипированы. Закон нужно поддержать»,

 – отметил он.
Коллегу поддержал депутат от Северобайкальска Андрей Невьянцев. Он добавил, что система ОСВВ не спасает жителей Бурятии от случаев нападения собак.

«Коллеги, сегодня нужно не разделяться и не разделять друг друга на «убийц собак» и их защитников, не нужно делить общество на два противоборствующих лагеря, надо совместно решать проблему! В данном случае – регулировать численность безнадзорных животных, потому что бродячих собак на улицах быть не должно»,

 - сообщил депутат.
 Также в законе опубликовали перечень животных без владельцев, которые не подлежат возврату на прежние места обитания. Среди них агрессивные особи, а также те, у которых обнаружены опасные болезни.

По итогу закон был принят. По мнению авторов, законодательная инициатива будет способствовать обеспечению безопасности граждан, поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сохранности имущества физических и юридических лиц, гуманному обращению с животными, что позволит снизить возникающую социальную напряжённость среди населения.


Фото: Номер один

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