Политика и власть 20.11.2023 в 10:52
Жители Бурятии окружили депутата Госдумы в лесу
Вячеслав Фетисов слушает проблемы жителей побережья Байкала
Текст: Евгения Гармаева
В Гремячинске продолжается встреча местных жителей со звездой советского хоккея, а ныне депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым. Сейчас вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым они передвигаются в лесополосе, окружённые местными жителями.
Как сообщал «Номер один», Вячеслав Фетисов ранее выступал против принятия поправок в закон о Байкале. Жители активно делятся проблемами. Так, одни получили участки на Байкале, но не могут освоить их в связи с действующим законом. Другие переживают за свои дома, которые не отделены от леса противоположными защитными полосами. Встреча продолжается.
Фото: «Номер один»
Как сообщал «Номер один», Вячеслав Фетисов ранее выступал против принятия поправок в закон о Байкале. Жители активно делятся проблемами. Так, одни получили участки на Байкале, но не могут освоить их в связи с действующим законом. Другие переживают за свои дома, которые не отделены от леса противоположными защитными полосами. Встреча продолжается.
Фото: «Номер один»
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