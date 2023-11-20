Политика и власть 20.11.2023 в 10:52

Жители Бурятии окружили депутата Госдумы в лесу

Вячеслав Фетисов слушает проблемы жителей побережья Байкала
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Текст: Евгения Гармаева
Жители Бурятии окружили депутата Госдумы в лесу
В Гремячинске продолжается встреча местных жителей со звездой советского хоккея, а ныне депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым. Сейчас вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым они передвигаются в лесополосе, окружённые местными жителями.

Как сообщал «Номер один», Вячеслав Фетисов ранее выступал против принятия поправок в закон о Байкале. Жители активно делятся проблемами. Так, одни получили участки на Байкале, но не могут освоить их в связи с действующим законом. Другие переживают за свои дома, которые не отделены от леса противоположными защитными полосами. Встреча продолжается.

Фото: «Номер один»
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