Политика и власть 20.11.2023 в 10:59

Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Бурятии

Соответствующее обращение лидер партии «Новые люди» направил главе республики
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Текст: Иван Иванов
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Бурятии
Дать возможность жителям Бурятии оценивать работу мэров — с таким предложением выступила партия «Новые люди». Её лидер Алексей Нечаев направил обращение к главе региона Алексею Цыденову.

«Такие опросы можно провести на сайтах региональных администраций. И обязательно учесть результаты, вплоть до кадровых перестановок. Чтобы власть на местах стала ближе к людям, подобные исследования нужно организовать в каждом муниципалитете страны», — говорит Алексей Нечаев.

Он сослался на опыт Томской области. Там мэр небольшого города Стрежевой провёл в своём Telegram-канале опрос, в котором попросил дать оценку своей работе. В том случае, если она не устроит людей, он обещал уйти в отставку. В итоге 53% участников проголосовали за то, чтобы глава города продолжил деятельность на своём посту. Практику таких опросов Алексей Нечаев предложил распространить на всю Россию.

Ранее «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который предполагает ежегодную оценку деятельности чиновников. Под его действие попадают не только мэры, но и губернаторы, а также депутаты разных уровней: от местных советов и до Госдумы. Выборы проходят раз в пять лет, за это время отношение людей может кардинально поменяться. Да и сами кандидаты во время предвыборной кампании нередко проявляют гораздо большую активность, чем после избрания.

Обратная связь от людей поможет скорректировать работу. При этом низкая оценка со стороны людей, полученная в течение нескольких лет подряд, станет основанием для отставки чиновников и депутатов. Устраивать опросы предлагается на «Госуслугах»— эта площадка уже сейчас позволяет проводить подобные исследования, то есть новшество не потребует дополнительных денег из бюджета.

Законопроект «Новых людей» уже получил положительную оценку со стороны руководства ряда регионов России. В ближайшее время его рассмотрит Госдума.

«Ощущаем поддержку буквально от Владивостока до Калининграда. Это лишний раз показывает, что власть во многих регионах готова быть открытой. Хороший тренд. Готовим законопроект к первому чтению», — сказал Алексей Нечаев.

Фото: предоставлено партией «Новые люди»
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