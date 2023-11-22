Со скандалом до Байкала и обратно в Москву

20 ноября в Бурятию прибыл первый заместитель председателя думского комитета по экологии Вячеслав Фетисов. Он известен как один из наиболее яростных противников внесения изменений в ФЗ «О защите Байкала». Делегация чиновника посетила несколько прибайкальских поселков. О том, как легендарный хоккеист аргументировал свою позицию с петицией из интернета, почему сельчане так и не получили от него конкретных ответови причем здесь депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев, которого прогнали со сцены, расскажет «Номер один».20 ноября всю республику заинтриговала новость – в республику прибыла знаменитость советского хоккея, ныне первый зампред думского комитета по экологии Вячеслав Фетисов. Ранее чиновник успел засветиться в СМИ с неоднозначной фразой о том, что жителей, живущих на Байкале, следует выселить с его берегов. Формулировки политика приводило федеральное новостное агентство ТАСС.«Любое вмешательство [в биосистему Байкала] может нанести непоправимый ущерб. Я считаю, что мы не имеем права сегодня в защитной зоне озера Байкал проводить [строительные работы]. <…> Там живет 150 тыс. человек, если у них какие-то неудобства есть, то, может быть, проще будет переселить этих людей, но точно не создавать там пятизвездочные отели, не расширять дорожную сеть - это то, что нарушит вообще защитную зону озера Байкал», - говорил Фетисов.Фраза вызвала недовольство в обществе, в особенности у жителей, кто родился и вырос в байкальских поселках. Первая встреча была назначена в Гремячинске. Поговорить с политиком собралось порядка 70 жителей. К слову, сейчас в поселке отсутствуют крупные предприятия, в связи с чем почти нет рабочих мест. Многие дома заброшены, внутренние дороги не асфальтированы, участки, которые выделены для людей, не освоены, так как на них попросту ничего нельзя делать.Приехал на собрание и глава Бурятии Алексей Цыденов. Сельчане встретили депутата Госдумы Вячеслава Фетисова с плакатами. Первым делом политику решили продемонстрировать, как живет поселок – чиновник походил пешком по лесу и разваливающимся дорогам, которые нельзя благоустраивать. Затем люди окружили Вячеслава Фетисова и начали задавать ему вопросы.- Мы - многодетная семья, у нас шестеро ребятишек. По федеральному закону мы должны были получить участок в собственность. Нам дали участок в десять соток с лесными насаждениями. Все было оплачено, но лес на нем вырубить нельзя, потому что закон запрещает, это будут «сплошные рубки». Мы абсолютно ничего не можем сделать. Ни вырубить на этом участке, ни дорогу к участку прорубить, ни дом построить. Освоить не можем, просто платим аренду. За что, непонятно, - рассказывает местная жительница Марина Гуслякова.В ответ Фетисов похвалил жительницу за то, что у нее шестеро детей. По решению вопроса сказал, что подумает. Из других проблем: в населенном пункте не могут возвести минерализованные защитные полосы, чтобы защитить дома от огня – напомним, катастрофа случилась в 2017 году, когда лесной пожар уничтожил половину поселка Черемушки. В таком положении порядка 30 сел. Однако аргумент о пожарах Вячеслава не убедил.- А вам не жалко деревья рубить? – продолжил настаивать он.Также Вячеслава Фетисова интересовало, на чем зарабатывают люди. Истории о том, что жители трудятся только в магазинах, немногочисленных социальных объектах, как детские сады или школы, как будто тоже воспринял со скептицизмом.- У нас магазины, аптеки, детские сады и все, больше ничего нет, - сетовали жители.- Вы живете в уникальном месте. Понятно, что это достояние всей страны и всего мира. Все ограничения сделали, чтобы не вырубили и не сломали, - продолжил Фетисов.Впрочем, на этом разговор постепенно сошел на нет. Дальше делегация отправилась по другим населенным пунктам: Максимиха, Турка, село Адамово. Везде политика встречали толпы людей.Одним из пунктов стало село Усть-Баргузин, где в Доме культуры собралось порядка 200-300 человек, сидений на всех не хватило. Первым делом выступил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он вновь подробно со статистикой и документами рассказал об аргументах в поддержку законопроекта.- Мы хотим обеспечить пожарную безопасность, исключить возможность угрозы перехода пожара как из леса в населенный пункт, так и из населенного пункта в лес. Также хотим обеспечить социальную справедливость для населения, восстановить границы населенных пунктов, предусмотреть оборот земель в границах населенных пунктов, построить линии электропередач, водовод, узаконение кладбищ, - перечислял глава Бурятии.Алексей Цыденов также отметил, что по поручению президента РФ в Бурятии нужно построить 21 очистное сооружение, из них в ЦЭЗ в Усть-Баргузине, Янчукане, Кичере, Сухой. Отметил, что необходимо развивать туризм на Байкале и дать местным жителям рабочие места.Слово взял и Вячеслав Фетисов. Он обратился к залу и первым делом решил опровергнуть свои слова о выселении людей с Байкала.- Вы хотели какие вопросы мне задать? О том, что я хочу вас всех выселить? Я что, сумасшедший? Вырвали из контекста, а вы ухватились за то, что не имеет никакого смысла, - сообщил он.Он отметил, что приехал для обсуждения вопроса и помощи сельчанам. Однако все же продолжил настаивать на позиции, что помочь можно и без изменений в законе. Правда на вопрос из зала «как?» ответить не смог. При этом отметил, что не имеет информации о том, что есть в грядущем законопроекте.- Я не знаю, что там происходит сейчас (при разработке законопроекта). У меня нет доступа к документам, которые сейчас разрабатываются. Обсуждать закон сегодня просто нет смысла, потому что не знаю, что там есть, - сказал Фетисов.- А зачем вы вообще приехали сюда? – послышались голоса из зала.Далее ситуация стала набирать более острый оборот. Так, на сцену вышла активистка Галина Арсеньева. Она высказалась, что депутаты Госдумы не хотят прислушаться к народу. Кроме того, обвинила в этом двоих депутатов - Николая Будуева (депутат Госдумы от Бурятии. – Прим. ред.) и Вячеслава Мархаева (глава КПРФ в Бурятии. – Прим. ред.) Женщина даже предложила Алексею Цыденову отобрать мандат у Будуева.Впрочем, зал поддержал ее аплодисментами. Далее должен был выступить известный экоактивист Чингис Болотов. Внезапно на сцену вырвался упомянутый Николай Будуев. Депутат заявил, что ему специально не дали слово. Потом он стал говорить, почему не стоит поддерживать внесение изменений в закон о защите Байкала. Первым его аргументом стало, что рубить деревья на участках можно. Он сослался на некое письмо из прокуратуры, однако эти слова вызвали сомнения у местного населения.- Природоохранный прокурор лично ходит по участкам Баргузина, Максимихи, Гремячинска и считает деревья! Лично Кошелев! (Алексей Кошелев – восточно-байкальский межрайонный природоохранный прокурор. - Прим. ред.). Покажите этот запрос. Сначала покажите, – потребовала жительница из зала.Увы, почему-то показать документ он не смог. Это вконец разозлило народ, который освистал депутата и начал требовать, чтобы того прогнали со сцены. Николай Будуев предпринял пару попыток, чтобы остаться, но они не увенчались успехом. В разговор пришлось вмешаться главе региона Алексею Цыденову.- Уважаемые земляки, прошу прощения, что отдал мандат этому кандидату, - резюмировал глава.Зал взорвался аплодисментами. Впрочем, разбирательства продлились несколько часов.В конце всего процесса о поездке высказался депутат Вячеслав Фетисов. На разговор с журналистами он вышел с петицией в руках с информационного ресурса Change.org. Для справки, Change.org - это американский веб-сайт, который позволяет пользователям создавать и подписывать любые петиции для продвижения по социальным инициативам. Известно, что эти публикации не имеют какого-либо влияния в правовом русле.- Я рад, что приехал, в восторге от красоты, потенциала и от людей, которые живут на этой земле, и живут плохо, оказывается. Я правда не ожидал, что так плохо. Проехал достаточно много поселков, специально хотел ногами пройти и пообщаться с людьми. Некая настороженность была, но, думаю, сегодня в конце встречи этот лед растаял. Я приехал все же для того, чтобы окунуться в проблему и постараться ее решить, - высказал он.Он повторил, что приехал по запросу людей, кто против изменений в законе о Байкале, и сослался на эту петицию. Почему главным аргументом стали цифры с малоизвестного ресурса, а не живые люди перед ним со всех поселков, не совсем понятно.- Рекомендую не торопиться и взвешенно подойти к вопросу. Как решать ваши социальные вопросы, придумаем в рамках действующих норм. Скорее всего, это возможно. Вернусь в Москву, этой темой займемся и вам обязательно сообщим, - резюмировал политик.- Сколько времени нужно ждать жителям? – третий раз задал вопрос журналист.- Не торопиться – значит собрать мнения. Обсудить с теми, кто в этом задействован, и принять решение, которое будет работать, - вновь ответил он.В целом резюмировать результаты поездки трудно, так как все ключевые вопросы остались без конкретных ответов. Каким образом противники законопроекта о Байкале планируют помочь населению без изменений в действующем законодательстве? Обращая внимание на тот факт, что жители и так уже десятилетиями взывают о помощи, сколько времени займет поиск и разработка альтернативного решения? Как именно депутат Госдумы планирует исправить ситуацию? Сейчас остается только надеяться, что такое путешествие по селам далекой от Москвы республики все же не оставит равнодушным звезду советского хоккея Вячеслава Фетисова и проблема сдвинется с мертвой точки в пользу народа.Фото: пресс-служба правительства Бурятии