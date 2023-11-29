В Улан-Удэ местные законы приводят в соответствии с федеральными

В горсовете Улан-Удэ состоялось заседание Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности во главе с председателем Дмитрием Турченюком. На повестке было два вопроса. Первый подразумевал внесение изменений в отдельные решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов, второй сулил послабления в решение «О мерах по противодействию коррупции в отношении мэра города Улан-Удэ».Первой с докладом к трибуне вышла председатель контрольно-счетной палаты города Улан-Удэ Лариса Убеева. Зачитанный ею проект о внесении изменений в отдельные решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов был вынесен на рассмотрение в целях приведения в соответствие с действующим законодательством. Которое претерпело ряд изменений летом 2023 года на федеральном уровне.- В связи с введением ФЗ положения об освобождении от ответственности за несоблюдение антикоррупционного законодательства лиц, замещающих муниципальные должности, проектом предлагается внести в положение «О контрольно-счетной палате» дополнения. А также внести дополнения, которые регламентируют порядок проведения проверок по соблюдению антикоррупционного законодательства в случае прекращения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в палате, - сказала Лариса Убеева.Проще говоря, в местном законодательстве появится новый пункт. Он будет гласить, что служащий может быть освобожден от ответственности, если неисполнение требований от него никак не зависело.- Например, если будет проведено следствие, в результате которого выяснятся, что должностное лицо не могло повлиять на те или иные обстоятельства и предотвратить конфликт интересов, - пояснила Лариса Убеева.Заниматься ведением данного рода следствий будет специальная комиссия по противодействию коррупции. Способ формирования комиссии и ее состав на данный момент обсуждаются. Также теперь во время проверок должен будет осуществляться ряд требований в соответствии с федеральным законодательством.Второй вопрос повестки касался изменений, которые регламентирует порядок осуществления проверок соблюдения антикоррупционного законодательства. Доклад озвучил заместитель мэра Улан-Удэ - руководитель аппарата администрации города Николай Намсараев.- Нормативно правовой акт дополнен новой статьей. Которая регламентирует порядок осуществления проверок соблюдения антикоррупционного законодательства в случае прекращения полномочий отдельных категорий лиц. Также она предусматривает направление всех материалов проверки в органы прокуратуры РФ после прекращения полномочий лица, в отношении которого осуществлялась проверка. Предлагаем один из пунктов дополнить тем, что в случае прекращения полномочий мэра города Улан-Удэ, порядок проверки должен будет осуществляться с соблюдением требований, установленных статьей ФЗ «О противодействии коррупции», - сообщил Николай Намсараев.Предложенный проект уже прошел предварительную независимую антикоррупционную экспертизу. Дополнительных предложений после неё не поступило.Коллегия собравшихся депутатов рассмотрела выдвинутые предложения и предварительно их одобрила. Далее все поправки будут озвучены на сессии депутатов города Улан-Удэ.Теперь человек, возглавляющий орган местного самоуправления, может избежать ответственности, если докажет, что в момент коррупционного действия он никак не мог на него повлиять. Однако доказать невиновность нужно будет целой комиссии.- Ситуации будут рассматриваться всеобъемлюще и максимально полно. Например, если у должностного лица возникает конфликт интересов, и будет доказано, что нарушение произошло по независящим от него обстоятельствам, то с него снимается ответственность, - подытожил Дмитрий Турченюк.Принятие предложенных проектов не требует дополнительного финансирования. В ближайшее время их вынесут на совместное заседание комитетов, которое состоится 6 декабря.Фото: «Номер один»