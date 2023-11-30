Политика и власть 30.11.2023 в 16:17

Депутаты горсовета обсудили готовность Улан-Удэ к зимним вида спорта

На заседании комитета по социальной политике рассмотрели два ключевых вопроса
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Текст: Ольга Лазарева
Депутаты горсовета обсудили готовность Улан-Удэ к зимним вида спорта
Сегодня в Улан-Удэнском городском совете прошло заседание комитета по социальной политике. Депутаты выслушали доклады по ключевым темам и обсудили два важных вопроса: отчет о реализации муниципальной программы по физкультуре и спорту за 2023 год, а также подготовка зимних видов спорта в городе Улан-Удэ.

Председатель Комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского Совета депутатом Денис Егоров отметил, что пока речь идет о предварительной оценке того, что произошло за год в ходе реализации обеспеченности населения муниципальными спортивными сооружениями, проведения закупки инвентаря и всех остальных запланированных мероприятий. Полный отчет за 2023 год будет готов в начале следующего года.

- Пока можно сказать, что работа ведется. Есть некоторые шероховатости. Допустим, возьмем лагерь «Старт», в котором строятся модульные корпусы, но пока еще есть тонкости: где-то подрядчики не успевают, где-то нет согласованности. Но управление по физической культуре и спорту уверяю, что до 15 декабря объект будет сдан. Думаю, у них все получится, - сказал Денис Егоров.

Что касается второго вопроса – подготовке зимних видов спорта, то все муниципальные объекты уже либо готовы, либо работы идут к завершению.

- Все муниципальные объекты, которые в годе есть, готовы. Где-то катки заливаются, где-то уже залиты. Коньки, лыжи готовы. Ждем жителей нашего города на ледовых стадионах! Также наши спортивные школы, которые занимаются профессиональными зимними видами спорта, тоже фактически готовы, - отметил председатель Комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского Совета.

Но есть и некоторые трудности. Так, в городе есть нехватка спортивных объектов, где можно было бы заниматься зимними видами спорта в крытых помещениях.

- Население города растет. В то же время есть нехватка спортивных объектов, которые нам нужны, чтобы зимой люди могли заниматься в помещениях: заниматься спортом и проводить соревнования. Мы решаем эту проблему, в том числе привлекаем государственные средства для строительства и также привлекаем государственно-частное партнерство. К примеру, возьмем волейбольный центр, который строится в 100- х кварталах. Ждем этого объекта с нетерпением. Но есть некоторые задержки. Надеемся, что в 2024 году это объект будет сдан.

В едином календарном плане Управления по физическому культуре и спорту на 2024 год запланировано сразу 8 масштабных мероприятий:

- Первенство г. Улан-Удэ по спортивному ориентированию на лыжах;
- Открытое первенство г. Улан-Удэ по биатлону;
- Городские соревнования по лыжному спорту в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2024»;
- Чемпионат Улан-Удэ по лыжным гонкам среди производственных коллективов;
- Зимний фестиваль ВФСК «ГТО»;
- Матчевая встреча по лыжным гонкам команд г. Улан-Удэ и пос. Селенгинск;
- Городской турнир по хоккею с мячом на призы Администрации Улан-Удэ;
- Городской турнир по хоккею «Кубок города Улан-Удэ».

В Улан-Удэ есть несколько катков массового проката, где можно отдохнуть и покататься на коньках или лыжах. Это лыжная база «Снежинка», база «Оранж Хаус», каток в центре города – на Центральном стадионе. Спортивные сооружения для удобства горожан работают с 12 до 22 часов.

Кроме того, можно покататься на крытом катке АЙС МЕТР в ТЦ «Глобус», на катке в парке Юбилейный, парке «Кристальный» и микрорайоне Заречный. Также залиты 25 внутридворовых катков, которые находятся на содержании управляющих компаний – эти территории закреплены за дворовыми инструкторами и здесь также будут проводить спортивные мероприятия для местных жителей.

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