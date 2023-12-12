В Бурятии назначили врио главы Бичурского района

Сегодня депутаты райсовета Бичурского района приняли единогласное решение о назначении Марины Савельевой временно исполняющей обязанности главы. Ранее она занимала пост заместителя руководителя районной администрации по финансово-экономическим вопросам, сообщает вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7».Напомним, действующего главу Василия Смолина обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. По версии следствия, 3 декабря Василий Смолин вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. В результате причиненных повреждений потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати.10 декабря Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия, взяв главу района под стражу сроком на два месяца.Фото: «Бичура-инфо.24/7»