Политика и власть 12.12.2023 в 14:15

В Бурятии назначили врио главы Бичурского района

Им стала заместитель главы Марина Савельева
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии назначили врио главы Бичурского района
Сегодня депутаты райсовета Бичурского района приняли единогласное решение о назначении Марины Савельевой временно исполняющей обязанности главы. Ранее она занимала пост заместителя руководителя районной администрации по финансово-экономическим вопросам, сообщает вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7».

Напомним, действующего главу Василия Смолина обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. По версии следствия, 3 декабря Василий Смолин вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. В результате причиненных повреждений потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати.

10 декабря Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия, взяв главу района под стражу сроком на два месяца.

Фото: «Бичура-инфо.24/7»
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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 декабря

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