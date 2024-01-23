Политика и власть 23.01.2024 в 09:22
Глава района в Бурятии добровольно подал в отставку
Вопрос рассмотрят на ближайшей сессии райсовета
Текст: Андрей Константинов
Глава Тарбагатайского района Владимир Смолин написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Вопрос о своей отставке он попросил рассмотреть на ближайшей сессии райсовета 13 февраля, сообщает вайбер-чат «Тарбагатай-инфо.24/7».
Как уточнили в чате, сейчас Владимир Смолин находится в отпуске.
Напомним, Владимир Смолин руководил Тарбагатайским районом с 2021 года. Он сменил на этом посту Светлану Шабаршову, которая также досрочно ушла в отставку. Оба последних главы избирались не на всенародных выборах. Их кандидатуры утверждали депутаты райсовета по итогам конкурсного отбора, - схеме, которая сейчас внедрена во многих районах Бурятии.
В конце октября прошлого года в районе произошел скандал. Там из-за анонимного звонка о минировании четырёх зданий в селе Тарбагатай были сорваны публичные слушания, на которых планировалось обсудить вопрос по возвращению прямых выборов главы района.
Фото: «Номер один»
Как уточнили в чате, сейчас Владимир Смолин находится в отпуске.
Напомним, Владимир Смолин руководил Тарбагатайским районом с 2021 года. Он сменил на этом посту Светлану Шабаршову, которая также досрочно ушла в отставку. Оба последних главы избирались не на всенародных выборах. Их кандидатуры утверждали депутаты райсовета по итогам конкурсного отбора, - схеме, которая сейчас внедрена во многих районах Бурятии.
В конце октября прошлого года в районе произошел скандал. Там из-за анонимного звонка о минировании четырёх зданий в селе Тарбагатай были сорваны публичные слушания, на которых планировалось обсудить вопрос по возвращению прямых выборов главы района.
Фото: «Номер один»