Политика и власть 25.01.2024 в 20:41

Денис Гармаев: «Я за профессиональный подход к развитию Улан-Удэ»

Известный депутат высказался по поводу отмены прямых выборов мэра столицы
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Текст: Номер один
Денис Гармаев: «Я за профессиональный подход к развитию Улан-Удэ»

Вероятная отмена прямых выборов мэра Улан-Удэ сейчас активно обсуждается в обществе. На этот счет высказываются жители, эксперты, СМИ, и, конечно, непосредственно представители столичных властей. Свое мнение по этому поводу высказал и известный бизнесмен, депутат Народного Хурала Денис Гармаев.

«Должность градоначальника достаточно аполитична и ориентирована больше на хозяйственные интересы, функционирование, развитие столицы и конечно на взаимодействие с населением. На данный момент, я работу эту вижу. Мэр должен отвечать требованиям управленца. Что как не конкурс может это определить? Так, что я за конкурс и за профессиональный подход к развитию столицы!»

-сказал депутат
 

Напомним, ранее стало известно, что в Народный Хурал внесен законопроект, меняющий систему избрания мэра Улан-Удэ. Вместо прямых выборов вводится система конкурсного отбора. Ситуацию с выборами столичного градоначальника рассказал председатель улан-удэнского Горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев.

 

Действительно, есть такая инициатива. И она действительно назрела

-отметил он

Далее Чимит Бальжинимаев объяснил, почему такое решение было принято.

При стабильной политической обстановке и интенсивном развитии Улан-Удэ, в городе нужно заниматься насущными делами – теми, которые приносят реальную пользу жителям столицы Бурятии. У нас много задач, которые предстоит решить в ближайшие годы – реализация мастер-плана, инфраструктурные проекты, благоустройство, ремонт дорог и многое другое. При таком объеме работы и в условиях СВО, считаю не время сейчас отвлекаться на такие ресурсоемкие задачи, как всенародные выборы Улан-Удэ. Конкурсный формат избрания градоначальника на сегодня наиболее экономичен, и не менее эффективен. Кроме того, практика конкурсного избрания глав муниципалитетов себя полностью оправдала в России. Подавляющее число городов страны перешло на эту систему, при этом благополучно развиваясь, не тратя время на дорогостоящие политические мероприятия. Нужно работать, а не увлекаться политикой

-пояснил председатель Горсовета

Он также обратился к коллегам из парламента республики.

 

Обращаясь к коллегам – депутатам Народного Хурала Бурятии, хочу призвать их поддержать изменения в закон «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия»

-сказал Бальжинимаев
   
фото: "Номер один"

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