В Улан-Удэ скончался ветеран боевых действий, проходивший реабилитацию после СВО

Умер военнослужащий Жалсанов Владимир Булатович, сообщают в группе Еравнинского района.

«В 2009 году был призван на срочную военную службу в ряды Российской Армии. Службу проходил в Тульской гвардейской дивизии ВДВ в должности старшего стрелка. После срочной службы поступил в Рязанское высшее командное училище, но в 2012 году перевелся на службу по контракту в 14-ю бригаду ГРУ г. Хабаровска. Служил в «горячих точках», принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. В 2013 году Владимиру Булатовичу был присвоен статус ветерана боевых действий. В 2015 году, после окончания срока контракта, вернулся домой. Продолжительное время работал вахтовым методом»,

- рассказали о жизни Владимира.



Владимир родился 3 марта 1991 года в селе Гунда Еравнинского района. Был старшим ребенком в семье, рано потерял отца. В 1997 году поступил в первый класс Гундинской средней общеобразовательной школы, которую окончил в 2008 году. Поступил в Бурятский аграрный колледж имени Ербанова.24 августа 2022 года он в составе именного подразделения батальона «Байкал» отправился добровольцем на СВО на территории Украины. При выполнении боевых задач в ноябре 2023 года младший сержант гвардии получил осколочные ранения. После прохождения лечения находился на реабилитации в Улан-Удэ. Скоропостижно скончался 22 января 2024 года. У Владимира Булатовича остались мама и брат.