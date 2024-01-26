Зачем Улан-Удэ новый способ избрания мэра

Еще не принятое решение о введении конкурсного отбора вместо прямых выборов мэра Улан-Удэ вызвало всеобщий интерес. Мнения высказываются разные, но большинство из них вытекают из эмоций, а не из фактов. Попробуем разобраться так ли страшен черт, и зачем городить огород.О чем идет речь? Действующий ныне вариант избрания мэра предполагает прямые выборы – это мобилизация властных, общественных институтов, активизация партий, оппозиции, выделение миллионов и миллионов рублей на процедурные и организационные вопросы, плюс – деньги на проведение агитации от самих кандидатов и партий. То есть, история дорогостоящая, масштабная и шумная.Что предлагается? В этом году пройдут выборы депутатов горсовета Улан-Удэ – их отменить никак нельзя, потому что депутаты – это представители разных округов столицы и представляют интересы конкретных групп жителей города. После этого новый созыв сформирует специальную комиссию, которая рассмотрит каждого из кандидатов в мэры Улан-Удэ и выберет из них самого подходящего. Он и возглавит столичную мэрию.Это не потребует каких-то астрономических сумм из бюджета, гору времени и сил. В общем – проще и, по мнению многих экспертов, эффективнее, чем прямые выборы.Между тем, подобный переход – не выдумка властей Бурятии. Такой формат избрания мэров региональных столиц не только практикуется в стране – подавляющее число регионов уже давно перешли именно на конкурсный отбор. Столиц с прямыми выборами сегодня остается меньше, чем пальцев на руке: это Абакан, Анадырь, Улан-Удэ и некоторые другие. Не так давно прямые выборы отменили в Новосибирске и Томске. Наши соседи – Иркутск и Чита – тоже перешли на конкурсную систему.Почему так произошло? Конкурсный отбор предъявляет к кандидатам в мэры четкие требования. А члены комиссии строго и внимательно проверяют компетентность каждого кандидата. При такой системе полностью исключен приход к власти случайных людей, которые могут занять кресло мэра на волне оголтелого популизма. На первом месте – профессиональные качества, потом все остальное.Такой подход приветствуется и федеральным центром. Который в последние годы уделяет все больше внимания местному самоуправлению. Например, недавно прошел Всероссийский муниципальный форум «Малая родина - сила России», в котором принял участие президент страны. Владимир Путин сделал акцент на том, что чиновники на местах должны быть компетентными и профессиональными, «желающими работать и добиваться результатов».Многие наблюдатели в недоумении из-за отмены прямых выборов. И пытаются сравнивать их с президентскими. Что, конечно, неправильно. Ведь выборы президента – событие совершенно иного масштаба и значения. Вот что говорит об этом, к примеру, Александр Васильев - общественный деятель, участник боевых действий, доброволец, ушедший на СВО в возрасте 58 лет в самый сложный период осени 2022:- Сейчас мы живем немножко в другой системе общественных отношений. Для нас важнее выборы президента, чем выборы муниципальные. У нас на выборы главы региона приходит примерно 40%, на выборы президента – 60-70 %, а на муниципальные выборы идет 20-25%. Из этого возникает вопрос: есть ли смысл их проводить, если подавляющая масса избирателей так или иначе в них участия не принимает?К слову, с началом СВО переход к новой системе избрания мэров по всей стране стал еще актуальнее.- Это нелогичное и нерациональное расходование ресурсов – того же бюджета. Поэтому я поддерживаю идею о том, что мэра будет выбирать специальная конкурсная комиссия. Никаких затрат это за собой не повлечет, - говорит Александр Васильев. - Я уже не раз обращался к главе республики по поводу оказания помощи теми или иными боевыми комплектующими, ремкомплектами на технику для наших подразделений на СВО. Я понимаю, что ресурсы в республике не безграничны. Деньги имеют свойство заканчиваться. И на мой взгляд эти деньги лучше отправить на поддержку наших бойцов.Нельзя исключать и возможные провокации. Ведь выборы – это большое поле для работы различных сил, желающих дестабилизировать обстановку в стране любыми способами. Поэтому сегодня вариант конкурсного отбора попросту безопаснее для республики.Еще один аргумент противников перехода – почему сейчас? Ответ довольно простой: до момента, как будет избран новый состав улан-удэнского горсовета нужно отрегулировать все процедурные вопросы. Ведь конкурсный отбор, хоть и менее затратен по ресурсам и времени, чем выборы, но все же довольно сложен. И уже сейчас нужно начинать работать по приведению в соответствие республиканского законодательства. Чтобы к осени все было готово для избрания градоначальника.Фото: «Номер один»