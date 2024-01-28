В Бурятии будут обучать управлению БПЛА

Накануне, 27 января, на территории полигона отдельной гвардейской танковой бригады Восточного военного округа открыли класс беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

«Установили модульное здание, где курсанты бурятского филиала Центра "Воин" и служащие военной части будут учиться теории управления беспилотниками. А рядом, на полигоне, оттачивать свои практические навыки. Будем готовить специалистов, способных грамотно и уверенно управлять БПЛА. Модульное здание возведено за счет республиканских средств»,

- рассказал глава Бурятии.



Он добавил, что дроны сегодня - один из самых перспективных видов вооружения.