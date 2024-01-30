Глава Бурятии встретился с родными участников СВО

В Мухоршибирском районе Бурятии глава региона Алексей Цыденов встретился с семьями военнослужащих. Как сообщают в пресс-службе правительства, на личном приеме он рассмотрел ряд обращений матерей и жен участников СВО по вопросам оказания медицинской помощи, получения мер социальной поддержки.

По его поручению проблемами займутся в правительстве, а также в профильных органах власти.

Отметим, в Мухоршибирском районе работает Филиал Фонда «Защитники Отечества». Самые актуальные вопросы, по которым обращаются — это получение денежных выплат, назначение мер социальной поддержки, получение удостоверения ветерана боевых действий.





Фото: правительство РБ