Политика и власть 30.01.2024 в 13:08

Глава Бурятии встретился с родными участников СВО

Встреча прошла в Мухоршибирском районе
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Текст: Евгения Гармаева
Глава Бурятии встретился с родными участников СВО

В Мухоршибирском районе Бурятии глава региона Алексей Цыденов встретился с семьями военнослужащих. Как сообщают в пресс-службе правительства, на личном приеме он рассмотрел ряд обращений матерей и жен участников СВО по вопросам оказания медицинской помощи, получения мер социальной поддержки.

По его поручению проблемами займутся в правительстве, а также в профильных органах власти.

Отметим, в Мухоршибирском районе работает Филиал Фонда «Защитники Отечества». Самые актуальные вопросы, по которым обращаются — это получение денежных выплат, назначение мер социальной поддержки, получение удостоверения ветерана боевых действий.


Фото: правительство РБ

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