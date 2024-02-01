Политика и власть 01.02.2024 в 10:33

В Бурятии раскрыли подробности, как удалось вернуть пятерых бойцов из украинского плена

Обращения по каждому писали родственники
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии раскрыли подробности, как удалось вернуть пятерых бойцов из украинского плена

Сегодня стало известно, что из украинского плена во время обмена удалось вернуть пять бойцов из Бурятии. Уполномоченная по правам человека в республике Юлия Жамбалова рассказала, что предстояло этому событию, учитывая известную катастрофу с атакой на Ил-76.

 Так, было непонятно, возобновится ли обмен пленными в ближайшее время. Долгожданная информация о состоявшемся обмене поступила из аппарата Уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой.

«Один из ребят - мобилизованный из Закаменского района. Супруга обращалась в июне по вопросу высвобождения из плена, а также выплат по ранению, которое он получил в феврале. По моему обращению военной прокуратурой Кяхтинского района в июле было внесено представление командиру части, выплаты были получили семьей. А сейчас и он вернётся!»

- рассказывает уполномоченная по правам человека в Бурятии.

Также она сообщила, что во время поездки главы Бурятии Алексея Цыденова в Мухоршибирский район проходила встреча с родственниками военнослужащих. Там к нему обратилась сестра одного из пленных - она просила побыстрее освободить брата, так как его папа тяжело болен.

Как выяснилось, другой освобожденных из плена ранее был в составе «Шторм Z», подписал контракт в Исправительной колонии №8 УФСИН Бурятии.

«Мама и его брат обратились ко мне в октябре 2023 г. с просьбой о его поиске»,

- сообщила Жамбалова.

В поисках еще одного бойца обратилась его сестра в августе 2023 года. Она просила включить рядового одной из частей 36 армии в список на обмен и принять меры по освобождению.

 Из пятерых один - уроженец Краснодарского края, но служил он в республике. Юлия Жамбалова отметила, что от многих родственников освобожденных власти уже успели услышать слова благодарности.

«Понимаю, что не всё вернулись, но работа компетентными органами продолжается! Вчера Президент РФ В. В Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмены пленными с Украиной, а значит и другие наши ребята скоро будут дома!»

- добавила она.

Напомним, 31 января между российской и украинской стороной произошел очередной обмен военнопленными. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в результате переговорного процесса из плена возвращены 195 российских военнослужащих. Взамен передано 195 военнопленных ВСУ.




Фото: Номер один


Теги
СВО Украина военнослужащие плен

Все новости

В Бурятии начальница пожарной части спасла 97-летнюю женщину
01.02.2024 в 11:52
Житель Бурятии погиб на спецоперации, прикрыв собой товарищей
01.02.2024 в 11:45
В Бурятии оштрафуют водителя провалившегося под лёд автомобиля
01.02.2024 в 11:28
В Бурятии работница, потерявшая здоровье на заводе, потребовала миллион рублей
01.02.2024 в 11:08
В Бурятии два автомобиля провалились под лед
01.02.2024 в 10:49
В Бурятии раскрыли подробности, как удалось вернуть пятерых бойцов из украинского плена
01.02.2024 в 10:33
Как политики Бурятии поднимают демографию республики
01.02.2024 в 10:04
В Бурятии пенсионерка погибла из-за перекала печи
01.02.2024 в 09:53
Жительница Улан-Удэ, пострадавшая от телефонных аферистов, сможет вернуть 1.6 млн рублей
01.02.2024 в 09:47
В Бурятии женщина устроила ДТП при выезде на федеральную трассу
01.02.2024 в 09:40
ЗУРХАЙ
с 31 января по 6 февраля

Читайте также
Глава Бурятии побывал на разрезе и открыл детский сад
Алексей Цыденов посетил с рабочим визитом Мухоршибирский район
31.01.2024 в 16:29
Ветеран МВД из Бурятии погиб на СВО
У него остались жена, дочь и внуки
31.01.2024 в 12:38
В Бичурском районе Бурятии планируют отменить прямые выборы главы
Соответствующие изменения в устав внесут после публичных слушаний
31.01.2024 в 08:11
На СВО погиб 48-летний житель Бурятии
У него остались дочь и внук
30.01.2024 в 15:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru