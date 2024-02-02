Политика и власть 02.02.2024 в 13:47

На Дальнем Востоке стартовал набор на третий поток программы подготовки управленцев

Выпускники программы усилят команды руководителей регионов
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Текст: Андрей Константинов
На Дальнем Востоке стартовал набор на третий поток программы подготовки управленцев
О запуске третьего потока программы подготовки управленческих кадров для государственной службы на Дальнем Востоке «Муравьев-Амурский 2030» сообщил глава минвостокразвития Алексей Чекунков. Приглашаются курсанты в возрасте от 21 года до 35 лет включительно, с высшим образованием, имеющие готовность работать на госслужбе.

– Вектор программы – привлечь неравнодушных людей для трудного дела. Мы не приглашаем людей в увлекательное путешествие, мы не приглашаем людей на какое-то прибыльное дело или интересно провести время. Мы приглашаем людей преодолеть себя и изменить мир. И ответ на это приглашение – 62 человека на место. То, что люди прерывают довольно зрелые карьеры, переезжают на Дальний Восток, засучивают рукава и начинают менять мир – это показатель того, что в России есть такие люди и что развитие Дальнего Востока и Арктики – это самое интересное дело, которое сегодня есть для любого россиянина, – сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Программу реализуют АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» при поддержке Минвостокразвития России и дальневосточные регионы. Цель программы «Муравьев-Амурский 2030» – подготовка управленческой команды госслужащих для работы на Дальнем Востоке.

– Программа – живой организм, который совершенствуется год от года. Вместе с нашими партнерами – школой Сколково, ДВФУ, федеральными и региональными органами власти – мы решаем комплексную задачу оснащения выпускников лучшими инструментами как управления, так и личностного развития. В новом потоке значительно расширится сфера международного сотрудничества. Существенно углубится отраслевая специализация. Благодаря полученным знаниям и практическому опыту выпускники программы по итогам обучения усилят региональные команды, – говорит руководитель проектного офиса программы «Муравьев-Амурский 2030» Юлия Руденко.

Годовая образовательная программа состоит из восьми модулей, направленных на получение как фундаментальных знаний в сфере госуправления, истории, востоковедения, так и прикладных инструментов решения государственных задач. Курируют курсантов заместитель полпреда президента РФ в ДФО, руководители Минвостокразвития, АО «КРДВ», ФАНУ «Востокгосплан», 11 губернаторов ДФО и ректоры ведущих дальневосточных вузов.

Обучение на программе «Муравьев-Амурский 2030» бесплатное при условии последующего трудоустройства на государственную службу в регионы Дальнего Востока. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке Школы управления Сколково и вузов – партнеров, а также войдут в резерв госслужащих.

Напомним, выпускник первого потока программы «Муравьев-Амурский 2030» из Бурятии Илья Михалёв после обучения был назначен советником главы республики, сегодня он возглавляет региональный Фонд «Защитники Отчества».

Узнать подробности и отправить заявку на участие в программе можно до 15 марта 2023 года на сайте https://муравьевамурский-2030.рф
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