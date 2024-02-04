В России продлят программу «Семейная ипотека»

Сейчас в стране действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: «Льготная ипотека» на новостройки под 8%, «Семейная ипотека» под 6%, ипотека для IT-специалистов под 5%, «Сельская ипотека» под 3%, «Дальневосточная ипотека» под 2%, льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%. Помимо этого, в некоторых регионах есть свои программы улучшения жилищных условий.

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков заявил о намерении продлить действие программы льготной ипотеки, однако подчеркнул необходимость ее трансформации, а также реформирования других льготных механизмов.

Мы будем поддерживать ипотеку в регионах - на Дальнем Востоке, в новых регионах РФ,

- Марат Хуснуллин.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе деловой программы тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ сообщил, что «Семейная ипотека» будет продлена.

Отметим, что срок действия программы "Семейная ипотека" заканчивается 1 июля 2024 года. Кроме того, планируется поддерживать выдачу ипотеки на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии.