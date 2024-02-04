Политика и власть 04.02.2024 в 18:13

В России продлят программу «Семейная ипотека»

Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин
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Текст: Макар Захаров
В России продлят программу «Семейная ипотека»

Сейчас в стране действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: «Льготная ипотека» на новостройки под 8%, «Семейная ипотека» под 6%, ипотека для IT-специалистов под 5%, «Сельская ипотека» под 3%, «Дальневосточная ипотека» под 2%, льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%. Помимо этого, в некоторых регионах есть свои программы улучшения жилищных условий.

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков заявил о намерении продлить действие программы льготной ипотеки, однако подчеркнул необходимость ее трансформации, а также реформирования других льготных механизмов.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе деловой программы тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ сообщил, что «Семейная ипотека» будет продлена.

Мы будем поддерживать ипотеку в регионах - на Дальнем Востоке, в новых регионах РФ,

- Марат Хуснуллин.

Отметим, что срок действия программы "Семейная ипотека" заканчивается 1 июля 2024 года. Кроме того, планируется поддерживать выдачу ипотеки на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии.



Фото: Номер один
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