Политика и власть 08.02.2024 в 10:40
Министр социальной защиты населения Бурятии ответит на вопросы в прямом эфире
Трансляция состоится 9 февраля в 15:00
Текст: Ольга Лазарева
Прямой эфир с министром социальной защиты населения Бурятии состоится завтра, 9 февраля в 15 часов дня. На все вопросы, касающиеся социальной поддержки населения в 2024 году, ответит Быкова Татьяна Александровна.
Трансляция состоится 9 февраля в 15:00 в официальной группе Министерства и на странице ЦУР Бурятии.
Трансляция состоится 9 февраля в 15:00 в официальной группе Министерства и на странице ЦУР Бурятии.
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