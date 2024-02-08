Политика и власть 08.02.2024 в 10:40

Министр социальной защиты населения Бурятии ответит на вопросы в прямом эфире

Трансляция состоится 9 февраля в 15:00
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Текст: Ольга Лазарева
Министр социальной защиты населения Бурятии ответит на вопросы в прямом эфире
Прямой эфир с министром социальной защиты населения Бурятии состоится завтра, 9 февраля в 15 часов дня. На все вопросы, касающиеся социальной поддержки населения в 2024 году, ответит Быкова Татьяна Александровна. 

Трансляция состоится 9 февраля в 15:00 в официальной группе Министерства и на странице ЦУР Бурятии.
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ЗУРХАЙ
с 7 по 13 февраля

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