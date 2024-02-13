В мэрии Улан-Удэ рассказали о главных признаках мошенничества

Мэрия Улан-Удэ обобщила и выявила самые главные факторы, по которым можно легко распознать в собеседнике мошенника. Их четыре:1. На вас выходят сами. Злоумышленники могут представиться службой безопасности банка, представителями полиции, сотовых операторов и др. Любой неожиданный звонок или пугающее СМС – это, скорее всего, мошенники!2. Радуют внезапной выгодой или пугают. Сильные эмоции притупляют бдительность, не слушайте незнакомцев, не вступайте в беседу.3. На вас давят. Преступники всегда торопят, чтобы у вас не было времени на обдумывание. У них большой опыт по обману, они бывают очень убедительными и правдоподобными.4. Говорят о деньгах. Предлагают спасти сбережения и перевести их на якобы безопасный счет.Если вы столкнулись хотя бы с одним из вышеперечисленных признаков, лучше всего сразу положить трубку., не давая шанса мошеннику взять вас на свой крючок с помощью психологические приемов.