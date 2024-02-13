Политика и власть 13.02.2024 в 10:52

В мэрии Улан-Удэ рассказали о главных признаках мошенничества

Распознать обман можно по четырем главным признакам
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Текст: Ольга Лазарева
В мэрии Улан-Удэ рассказали о главных признаках мошенничества
Мэрия Улан-Удэ обобщила и выявила самые главные факторы, по которым можно легко распознать в собеседнике мошенника. Их четыре: 

1. На вас выходят сами. Злоумышленники могут представиться службой безопасности банка, представителями полиции, сотовых операторов и др. Любой неожиданный звонок или пугающее СМС – это, скорее всего, мошенники!

2. Радуют внезапной выгодой или пугают. Сильные эмоции притупляют бдительность, не слушайте незнакомцев, не вступайте в беседу.

3. На вас давят. Преступники всегда торопят, чтобы у вас не было времени на обдумывание. У них большой опыт по обману, они бывают очень убедительными и правдоподобными.

4. Говорят о деньгах. Предлагают спасти сбережения и перевести их на якобы безопасный счет. 

Если вы столкнулись хотя бы с одним из вышеперечисленных признаков, лучше всего сразу положить трубку., не давая шанса мошеннику взять вас на свой крючок  с помощью психологические приемов. 

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