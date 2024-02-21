Минсоцзащиты Бурятии подвело итоги работы за 2023 год

В 2023 году деятельность министерства была направлена на реализацию национального проекта «Демография», определенного указом президента РФ, стратегических программ развития республики и отрасли. Министерством в 2023 году подготовлено 114 нормативно-правовых актов, в том числе в сфере поддержки участников спецоперации и членов их семей.По словам министра социальной защиты населения Бурятии Татьяны Быковой, в республике социальную поддержку получили 439 тыс. граждан, или каждый второй житель региона.- Объем выплат достиг рекордной суммы - 31,5 млрд рублей. Из них более 15 млрд составило единое пособие, введенное в 2023 году. Его получили 66 тыс. семей на 128 тыс. детей. Подчеркну, в этом году на эти цели предусмотрена сумма на 5 млрд больше, объем финансирования составит 33 млрд рублей, на единое пособие запланировано 20,4 млрд рублей. Благодаря социальному контракту нацпроекта «Демография» 90% семей республики повысили свои доходы, у 50% семей среднедушевые доходы превысили величину прожиточного минимума. Поддержку получили 2039 человек на сумму порядка 412 млн рублей. В 2024 году на эти цели выделено 378 млн, в приоритете - многодетные семьи, - отметила в своем выступлении руководитель ведомства.Для достижения целевых показателей министерством и учреждениями отрасли велась работа по девяти основным направлениям. Это социальные выплаты населению в рамках нацпроекта «Демография», профилактика социального сиротства и семейная политика, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, забота о старшем поколении, реализация федеральной программы «Доступная среда», укрепление материальной базы отрасли, реализация новых инновационных проектов по повышению качества и доступности социальных услуг и другие.- Что касается поддержки участников спецоперации и членов их семей, то правительством Бурятии оперативно вносились изменения в законодательство по льготам. В 2023 году министерством подготовлены два закона, 21 постановление и одно распоряжение. Все граждане, принимающие участие в специальной военной операции, получили региональные выплаты, - отметила в своем докладе министр. - В 2023 году 3 марта стартовал прием заявлений на предоставление электронного «Реабилитационного сертификата». Выдается удостоверение «Член семьи участника спецоперации». Базовым центром для прохождения комплексной программы реабилитации определен Госпиталь для ветеранов войн, который готов принять почти 1400 пациентов в год. Действуют горячие линии «122» и «117», принявшие более 43 тыс. звонков, чат-бот «Помощь участникам СВО и их семьям».Вместе с тем за минувший год услуги в учреждениях социального обслуживания получило более 8 тыс. граждан старшего возраста, из них 1230 человек - в негосударственном секторе. Поставщикам социальных услуг предоставляется компенсация из бюджета республики. В 2023 году она составила 144 млн рублей.- Для увеличения охвата пожилых людей социальными услугами реализуется целый ряд социальных технологий: мобильная служба «Социальный экспресс» с охватом более 10,5 тыс. граждан, договоры пожизненного содержания с иждивением, приемные семьи для пожилых людей. Отрадно, что более 40 практик республики представлено на интерактивной карте «Активное долголетие» экспозиции Минтруда России на Международной форум-выставке «Россия», где свои умения и творческие работы смогли продемонстрировать активные участники «Университета третьего возраста», - рассказала Татьяна Быкова.Традиционно на итоговой коллеги были отмечены специалисты отрасли, которые удостоены и отмечены на федеральном и региональном уровне.- Главное достижение и гордость нашей отрасли - это люди, мои коллеги! Именно они окружают заботой и вниманием ветеранов, людей старшего поколения, семьи с детьми, детей, оставшихся без попечения родителей, маломобильных граждан. А сейчас активно помогают участникам СВО, их семьям. Их труд и вклад в социальную отрасль был отмечен на всех уровнях. 32 специалиста, внесшие значительный вклад в развитие отрасли, награждены государственными и отраслевыми наградами, в том числе почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Бурятия» присвоено 5 специалистам. Благодарю каждого за слаженную работу, профессионализм, верность своему делу, отзывчивость и чуткость, - подчеркнула министр.Фото: предоставлено пресс-службой Минсоцзащиты РБ