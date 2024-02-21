Политика и власть 21.02.2024 в 12:53

В России запретят увольнять вдов участников СВО

Мера направлена на то, чтобы семья могла справиться с утратой
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В России запретят увольнять вдов участников СВО
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, гарантирующий сохранение работы женам погибших участников СВО в течение одного года с момента гибели, сообщает ТАСС. 

Соответствующий документ в сентябре 2023 года внесли в Госдуму депутат Игорь Антропенко ("Единая Россия") и сенатор Дмитрий Перминов. Изменения предлагается внести в ст. 261 Трудового кодекса РФ. Сейчас по инициативе работодателя не допускается расторжение трудового договора в том числе с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 14 лет.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, законопроектом предлагается запретить увольнять по инициативе работодателя вдов ветеранов боевых действий в течение одного года с момента гибели супруга. Исключения распространяются на случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины, добавил он.

"Необходимо сделать все, чтобы поддержать семьи погибших героев. Вдовы солдат и офицеров, отдавших свои жизни за безопасность и суверенитет нашей Родины, должны быть уверены, что их права защищены", - подчеркнул председатель Госдумы.

Законопроект затрагивает как гибель участника СВО, так и смерть в результате военной травмы, уточнила член профильного думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия"). Как отметил в разговоре с ТАСС Антропенко, предлагаемая мера направлена на то, чтобы семья могла справиться с утратой и имела возможность "нормализовать жизнь в такой непростой ситуации".

Фото: Pixabay.com
Теги
Общество

Все новости

В Бурятии росгвардейцы задержали подозреваемую в краже денег с банковской карты
21.02.2024 в 13:11
В России запретят увольнять вдов участников СВО
21.02.2024 в 12:53
Жители микрорайона в Улан-Удэ задыхаются в черном дыму
21.02.2024 в 12:27
Долой «домашку»!
21.02.2024 в 12:20
Минсоцзащиты Бурятии подвело итоги работы за 2023 год
21.02.2024 в 12:19
В столице Бурятии представили проект планировки новой застройки в центре города
21.02.2024 в 12:19
В Бурятии мужчина зарезал своего друга во время ссоры
21.02.2024 в 12:09
Юрию Трутневу показали строящийся терминал в аэропорту Улан-Удэ
21.02.2024 в 12:04
В Бурятии сельчанам сказали самостоятельно сжигать трупы своих животных
21.02.2024 в 11:49
83-летнего дедушку сбили на пешеходном переходе в Улан-Удэ
21.02.2024 в 11:12
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 февраля

Читайте также
Минсоцзащиты Бурятии подвело итоги работы за 2023 год
Ведомство также утвердило план на предстоящий год
21.02.2024 в 12:19
В Бурятии работодателя заставили провести специальную оценку труда на рабочих местах
Должностное лицо привлекли к административной ответственности
21.02.2024 в 09:43
Юрий Трутнев призвал как можно быстрее реализовывать мастер-планы Улан-Удэ и Северобайкальска
В развитие двух городов планируется вложить более 300 млрд рублей
21.02.2024 в 09:40
В Бурятии таможенники выявили контрабанду лесоматериалов стоимостью более 4 млн рублей
Бизнесмен стал фигурантом двух уголовных дел за незаконный экспорт пиломатериала
20.02.2024 в 13:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru