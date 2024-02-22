В Бурятии прошла очередная сессия Улан-Удэнского Горсовета

Депутат округа №5 Анатолий Белоусов выступил на 48-й сессии с докладом о внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов «Об утверждении Перечня наказов избирателей, рекомендуемых к включению в муниципальные программы» на 2024 год.

«Проектом вносятся изменения в перечень наказов жителей. На депутатские средства появится возможность устанавливать видеокамеры во дворах, скверах и в местах массового скопления детей. Ежегодно на исполнение запросов жителей выделяется 120 млн. руб., по 4 млн. руб. на каждый депутатский избирательный округ», - отметил Анатолий Белоусов.

В основном наказы горожан связаны с благоустройством, это строительство сети водоснабжения, водоотведения, устройство детских площадок, благоустройство и ремонт школ, детсадов, учреждений дополнительного образования, закуп нужного оборудования в школы искусств и т.д.

Все предложения уже рассмотрены и одобрены на заседание рабочей группы. Всего в этом году депутатами запланировано исполнить 348 наказов.





Фото: Номер один