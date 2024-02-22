Политика и власть 22.02.2024 в 10:00

В Бурятии прошла очередная сессия Улан-Удэнского Горсовета

Депутаты запланировали исполнить 348 избирательских наказов
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Текст: Номер один
В Бурятии прошла очередная сессия Улан-Удэнского Горсовета

Депутат округа №5 Анатолий Белоусов выступил на 48-й сессии с докладом о внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов «Об утверждении Перечня наказов избирателей, рекомендуемых к включению в муниципальные программы» на 2024 год.

«Проектом вносятся изменения в перечень наказов жителей. На депутатские средства появится возможность устанавливать видеокамеры во дворах, скверах и в местах массового скопления детей. Ежегодно на исполнение запросов жителей выделяется 120 млн. руб., по 4 млн. руб. на каждый депутатский избирательный округ»,

- отметил Анатолий Белоусов.
В основном наказы горожан связаны с благоустройством, это строительство сети водоснабжения, водоотведения, устройство детских площадок, благоустройство и ремонт школ, детсадов, учреждений дополнительного образования, закуп нужного оборудования в школы искусств и т.д.

Все предложения уже рассмотрены и одобрены на заседание рабочей группы. Всего в этом году депутатами запланировано исполнить 348 наказов.


Фото: Номер один


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