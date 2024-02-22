Депутаты Горсовета стабилизировали штрафы

Депутаты Улан-Удэнского городского Совета рассмотрели на 48-й сессии проект внесения изменений и дополнений в Закон Республики Бурятия «Об административных правонарушениях». Ключевым предложением стала инициатива об увеличении штрафа за самовыгул собак, отсутствие у домашнего питомца регистрации и нападение одного животного на другое.

Отметим, что в Бурятии на сегодняшний день за нарушение этих требований владельцам собак грозит штраф в пределах от 3000 до 5000 рублей. Для должностных - от 10.000 до 50.000 рублей. Для юридических лиц - от 50.000 до 100.000 рублей.

О внесении изменений доложил заместитель мэра г. Улан-Удэ и председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

«Мы предлагаем ужесточить ответственность лиц по трем сферам нарушений. Первое - это в отношении лиц, совершающих нарушения в сфере обращения с животными. Второй - это в отношении лиц, нарушающих порядок проведения земляных работ. И третье - в отношении лиц, осуществляющих торговлю вне установленных мест», - сообщил Сергей Гашев.

Как показывает статистика, количество нарушений в сфере обращения с домашними животными и составляемых протоколов за период 2021-2023 гг. остается высоким. Владельцев собак не пугают действующие размеры штрафов, в связи с чем нас сессии было предложено увеличить размер данных санкций.

«Теперь ответственность для горожан предусматривается в размере 5000 рублей. Для должностных лиц - от 15.000 до 50.000 рублей. А для юридических - от 50.000 до 100.000 рублей», - отметили в Улан-Удэнском Горсовете.



«Число нарушений порядка проведения земляных работ остается на недопустимо высоком уровне. За последние три года произошло 267 инцидентов, в том числе 159 повреждений электрокабелей. Из-за чего население и объекты жизнеобеспечения на длительное время оставались без электроснабжения, а энергоресурсные организации несли большие убытки», - подметил председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

На 48-й сессии также рассмотрели ужесточение административной ответственности за допущение прорывов подземных инженерных сетей при проведении земляных работ, в результате которых прекращается электроснабжение, водоотведение и теплоотведение.Повреждение кабельных линий в сети электроснабжения (помимо отключения электроэнергии) может повлечь за собой перебои в поставке прочих коммунальных ресурсов. Кроме того, при повреждении линий может прерваться учебный процесс в образовательных учреждениях, запитанных от поврежденных участков. А переключение на резервные источники электрической энергии требует дополнительного времени.

«Анализ показал, что за последние три года пострадали и столкнулись с последствиями поврежденных инженерных коммуникаций в ходе земляных работ не менее 300 тысяч жителей города Улан-Удэ. Количество составленных протоколов также остаётся достаточно высоким как за нарушение порядка приведения земляных работ, так и за проведение земляных работ, повлекших прекращение энерготепла и водоснабжения», - Сергей Гашев.

«Также ужесточить административную ответственность предлагается за торговлю вне установленных органами самоуправления мест. И за оказание: бытовых услуг, услуг общепита, услуг с использованием животных либо проката инвентаря вне установленных для этого местах», - сказал Сергей Гашев.

Причинами таких порывов зачастую являются несогласованность действия подрядных организаций и владельцев сетей. А также незначительные административные штрафы: для граждан от 2000 до 5000 рублей, для должностных и юридических лиц - от 30.000 до 100.000 рублей. В связи с этим предлагается внести изменения в закон Республики Бурятия и увеличить штрафы.

Привлечение к административной ответственности в виде действующих штрафов, видимых результатов на сегодняшний день не дало. Отметим, что торговля продуктами питания без надлежащих документов несет за собой угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан.

По окончанию выступления дополнительных предложений от депутатов не поступило. Проект о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Бурятия «Об административных правонарушениях» был принят единогласно.





Фото: Горсовет Улан-Удэ