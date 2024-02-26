Политика и власть 26.02.2024 в 19:36

Коммунальщиков проверят на порядочность

ЛДПР предлагает провести тотальный аудит управляющих компаний в сфере ЖКХ
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Текст: Олеся Жукова
Коммунальщиков проверят на порядочность
В начале 2024 года по стране прокатилась волна серьезных коммунальных аварий. Сотни домов в разгар зимы остались без отопления и горячей воды. По вине недобросовестных управляющих компаний жители были вынуждены греться у костров во дворах. Одной из самых резонансных стала авария в подмосковном Климовске: там из-за халатности коммунальщиков пострадали 170 домов. После разбирательства несколько местных чиновников предстали перед судом.

Чтобы пресечь подобные ситуации, депутаты Госдумы предложили Счетной палате проводить ежегодный аудит управляющих компаний в сфере ЖКХ. По мнению инициативной группы, нужно разобраться, как коммунальщики расходуют бюджетные средства на модернизацию инфраструктуры и выявить все злоупотребления. Идею поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также и. о. председателя Счетной палаты Галина Изотова. Проверка предприятий ЖКХ внесена в план СП на 2024 год.

Качество работы управляющих компаний уже не в первый раз становится предметом обсуждения в Госдуме. Много вопросов вызывают тарифы на коммунальные услуги. «В законе, регламентирующем сферу ЖКХ, надо было указать, что если граждане лишены возможности пользоваться какой-то услугой, то они ее не оплачивают. Если в подъезде нет лифта, а за услугу все равно приходится платить — это же произвол», — подчеркивал Владимир Жириновский, выступая на заседании ГД в 2021 году. Известно, что даже несмотря на периодическую отмену индексаций, коммунальные предприятия продолжают незаконно поднимать цены на услуги.

Для дополнительного контроля за управляющими компаниями Леонид Слуцкий, глава фракции ЛДПР в Госдуме призвал ввести независимый аудит в сфере ЖКХ. По его словам, необоснованное повышение тарифов провоцирует социальную напряженность в стране и препятствует развитию регионов. Зачастую управляющие компании заключают с жильцами допсоглашения, объявляя их коммерческой тайной. Такая практика позволяет откладывать плановый ремонт и «химичить» с платежками. Бизнес должен публично отчитываться о том, как взимаются и расходуются средства жильцов, уверен политик.

«Проведение аудита предупредит произвол управляющих компаний и необоснованное завышение тарифов. Предлагаемая мера позволит не только контролировать работу управляющих компаний и иных участвующих в расчетах организаций, но и люди будут уверены в том, что они не переплачивают» — заявил Леонид Слуцкий. Законопроект об обязательном независимом аудите в сфере ЖКХ сейчас рассматривает Правительство.

Фото: предоставлено пресс-службой ЛДПР
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