В Бурятии на работу незаконно берут бывших чиновников

Федеральным законом «О противодействии коррупции» установлены ограничения, направленные на соблюдение специальных правил трудоустройства государственных и муниципальных служащих определенных категорий, а также лиц, ранее замещавших названные должности.Возбуждение дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего), относится к исключительной компетенции прокуроров.В 2023 году по инициативе органов прокуратуры республики к административной ответственности за данное правонарушение привлечены 29 должностных лиц. Общий размер наложенных штрафов составил 540 тыс. рублей. По вступившим в законную силу решениям оплачены штрафы на общую сумму 400 тыс. рублей.По постановлениям прокуроров Октябрьского и Советского районов г. Улан-Удэ, Кижингинского, Кабанского районов к административной ответственности привлечены 5 работодателей, не сообщившие о заключении трудовых договоров с бывшими государственными служащими налогового органа.В Мухоршибирском и Тарбагатайском районах инициировано привлечение к установленной законом ответственности руководителей муниципальных учреждений, не представивших уведомления о заключении трудовых договоров с бывшими сотрудниками районных отделов министерства внутренних дел республики.Организовано взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления информации об уволенных с муниципальной службы лицах.К примеру, прокурором Курумканского района установлено, что руководителями двух муниципальных учреждений информации о трудоустройстве бывших специалистов органа опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в администрацию района не были направлены. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 20 тыс. рублей каждый.Проведение надзорных мероприятий продолжается.