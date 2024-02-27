Глава Бурятии встретился с послом Шри-Ланки

Стороны обговорили сотрудничество в сфере образования, в том числе обменные поездки студентов и монахов, организацию Российско-Ланкийской буддийской ассоциации и интеграцию классической и традиционной медицины. Взаимодействие планируется и в сфере торговли: прямых поставок как из Бурятии, так из Шри-Ланки продукции собственного производства. А также в направлении двустороннего туризма.





26 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов провел встречу с послом республики Шри-Ланка в России Джанитой Лиянаге.- Рад, что вы нашли время приехать. И зимой! Что у вас в этой поездке будет возможность посмотреть на лед Байкала. У нас по решению президента появится международный кампус мирового уровня, в котором построят новой медицинский университет. Сегодня идет проектирование лабораторий и других составляющих. Мы с вами уже говорили и сейчас готовы продолжить дискуссию по возможности объединения и интеграции классической медицины и Аюрведы, - заявил на встрече глава Бурятии.- Будем развивать туризм из Шри-Ланки сюда. Путешествия на Байкал, особенно в зимний период. Я увижу его завтра, и смогу после этого продвигать его сама. Здесь все очень хорошо организовано, поэтому я приезжаю сюда второй раз, - отметила посол.Госпожа Джанита Лиянаге также побеседовала с Дид Хамбо-ламой и ректором Буддийского университета в Иволгинском дацане, встретилась с ректором и студентами медицинского факультета БГУ. А завершил деловую программу визит на Улан-Удэнский авиазавод. Сегодня посла Шри-Ланки ожидает экскурсия по зимнему Байкалу.Впервые Бурятию посол Шри-Ланки в России посетила в рамках первого Международного буддийского форума, который состоялся в августе 2023 года. Госпожа Джанита Лиянаге высоко оценила мероприятие, направив телеграммой отзыв, в котором отметила, что после форума дня нее «Россия открылась как буддийская страна».Напомним, сегодня в республике уже начата подготовка ко II Международному буддийскому форуму. Он пройдет в 2024 году в Улан-Удэ и в Иволгинском дацане. Один из дней форума будет посвящен посланиям Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова. Отдельную секцию отведут для обсуждения 260-летия института Пандидо Хамбо. Сами юбилейные мероприятия проведут осенью, в том числе в Иволгинском дацане откроют новый главный храм Цогчен Дуган.Фото: пресс-служба правительства Бурятии