Политика и власть 27.02.2024 в 09:44

Глава Бурятии встретился с послом Шри-Ланки

Стороны обсудили сотрудничество в различных сферах, в том числе в туризме
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии встретился с послом Шри-Ланки
26 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов провел встречу с послом республики Шри-Ланка в России Джанитой Лиянаге.

- Рад, что вы нашли время приехать. И зимой! Что у вас в этой поездке будет возможность посмотреть на лед Байкала. У нас по решению президента появится международный кампус мирового уровня, в котором построят новой медицинский университет. Сегодня идет проектирование лабораторий и других составляющих. Мы с вами уже говорили и сейчас готовы продолжить дискуссию по возможности объединения и интеграции классической медицины и Аюрведы, - заявил на встрече глава Бурятии.

Стороны обговорили сотрудничество в сфере образования, в том числе обменные поездки студентов и монахов, организацию Российско-Ланкийской буддийской ассоциации и интеграцию классической и традиционной медицины. Взаимодействие планируется и в сфере торговли: прямых поставок как из Бурятии, так из Шри-Ланки продукции собственного производства. А также в направлении двустороннего туризма.


- Будем развивать туризм из Шри-Ланки сюда. Путешествия на Байкал, особенно в зимний период. Я увижу его завтра, и смогу после этого продвигать его сама. Здесь все очень хорошо организовано, поэтому я приезжаю сюда второй раз, - отметила посол.

Госпожа Джанита Лиянаге также побеседовала с Дид Хамбо-ламой и ректором Буддийского университета в Иволгинском дацане, встретилась с ректором и студентами медицинского факультета БГУ. А завершил деловую программу визит на Улан-Удэнский авиазавод. Сегодня посла Шри-Ланки ожидает экскурсия по зимнему Байкалу.

Впервые Бурятию посол Шри-Ланки в России посетила в рамках первого Международного буддийского форума, который состоялся в августе 2023 года. Госпожа Джанита Лиянаге высоко оценила мероприятие, направив телеграммой отзыв, в котором отметила, что после форума дня нее «Россия открылась как буддийская страна».

Напомним, сегодня в республике уже начата подготовка ко II Международному буддийскому форуму. Он пройдет в 2024 году в Улан-Удэ и в Иволгинском дацане. Один из дней форума будет посвящен посланиям Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова. Отдельную секцию отведут для обсуждения 260-летия института Пандидо Хамбо. Сами юбилейные мероприятия проведут осенью, в том числе в Иволгинском дацане откроют новый главный храм Цогчен Дуган.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
посол 74

Все новости

В Бурятии следователи занялись ситуацией в Татаурово
27.02.2024 в 10:57
В Хурале Бурятии пожаловались на исчезнувшие ледяные горки
27.02.2024 в 10:48
Федеральный министр высоко оценил реализацию нацпроекта «Демография» в Бурятии
27.02.2024 в 10:29
Депутаты Хурала Бурятии хотят призвать ТГК-14 к ответу
27.02.2024 в 10:17
Завершился первый Всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции
27.02.2024 в 10:07
В центре Улан-Удэ сошел с рельсов трамвай
27.02.2024 в 09:54
Глава Бурятии встретился с послом Шри-Ланки
27.02.2024 в 09:44
В Бурятии на работу незаконно берут бывших чиновников
27.02.2024 в 09:34
Улан-удэнец взял в кредит 500 тысяч рублей, солгав о месте своей работы
27.02.2024 в 09:28
В Улан-Удэ сегодня начнут разбирать ледовый городок
27.02.2024 в 09:27
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 февраля

Читайте также
Федеральный министр высоко оценил реализацию нацпроекта «Демография» в Бурятии
Возможно, в республике появится еще один современный пансионат для престарелых
27.02.2024 в 10:29
В Бурятии на работу незаконно берут бывших чиновников
Общий размер наложенных штрафов за это правонарушение в прошлом году составил 540 тыс. рублей
27.02.2024 в 09:34
Прокуратура Бурятии вступилась за пенсионерку, которая стала жертвой мошенников
Незаконно оформленный на нее кредит был аннулирован
27.02.2024 в 09:17
Коммунальщиков проверят на порядочность
ЛДПР предлагает провести тотальный аудит управляющих компаний в сфере ЖКХ
26.02.2024 в 19:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru