Политика и власть 27.02.2024 в 11:30

В Бурятии только один депутат проголосовал против уполномоченного

Чингиса Матхеева снова назначили уполномоченным по правам предпринимателей
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии только один депутат проголосовал против уполномоченного
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты рассмотрели вопрос о назначении Чингиса Матхеева на должность уполномоченного по правам предпринимателей. Если быть точнее – о переназначении, ведь он занимает эту должность уже несколько лет.

У депутатов Хурала, которые решали будущее чиновника, вопросов к нему нашлось не так много. Например, Леонид Белых пригласил омбудсмена на Улан-удэгнский авиазавод со словами «Есть о чем поговорить».

Михаил Степанов поинтересовался, какие самые глобальные вопросы удалось решить Чингису Матхееву за время работы в должности. Уполномоченный вспомнил о ковиде и западных санкциях, отметив, что его работа, скорее, ежедневная. А жалобы от предпринимателей приходят в основном на действия государственных органов.

По итогам тайного голосования Чингис Матхеев набрал 49 голосов «за». Только 1 депутат проголосовал «против» и еще один - воздержался. Таким образом, омудсмен сохранил свою должность и продолжит заниматься проблемами предпринимателей в Бурятии.

Справка

Матхеев Чингис Сергеевич родился в 1988 году в Улан-Удэ. В 2010 году окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности «Мировая экономика».

До назначения на должность бизнес-омбудсмена Бурятии являлся общественным представителем уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Работал общественным советником главы Бурятии Алексея Цыденова по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Фото: «Номер один»
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