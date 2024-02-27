В Бурятии только один депутат проголосовал против уполномоченного

На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты рассмотрели вопрос о назначении Чингиса Матхеева на должность уполномоченного по правам предпринимателей. Если быть точнее – о переназначении, ведь он занимает эту должность уже несколько лет.У депутатов Хурала, которые решали будущее чиновника, вопросов к нему нашлось не так много. Например, Леонид Белых пригласил омбудсмена на Улан-удэгнский авиазавод со словами «Есть о чем поговорить».Михаил Степанов поинтересовался, какие самые глобальные вопросы удалось решить Чингису Матхееву за время работы в должности. Уполномоченный вспомнил о ковиде и западных санкциях, отметив, что его работа, скорее, ежедневная. А жалобы от предпринимателей приходят в основном на действия государственных органов.По итогам тайного голосования Чингис Матхеев набрал 49 голосов «за». Только 1 депутат проголосовал «против» и еще один - воздержался. Таким образом, омудсмен сохранил свою должность и продолжит заниматься проблемами предпринимателей в Бурятии.Матхеев Чингис Сергеевич родился в 1988 году в Улан-Удэ. В 2010 году окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности «Мировая экономика».До назначения на должность бизнес-омбудсмена Бурятии являлся общественным представителем уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.Работал общественным советником главы Бурятии Алексея Цыденова по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.Фото: «Номер один»