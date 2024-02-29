Политика и власть 29.02.2024 в 20:39

«Спасибо президенту за такие планы работы»

Глава Бурятии прокомментировал послание Владимира Путина
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Текст: Служба информации "Номер один"
«Спасибо президенту за такие планы работы»
Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал послание президента России Владимира Путина, с которым тот сегодня обратился к Федеральному собранию страны:

- Дорогие земляки, президент сегодня в рамках послания опять обратил внимание на главные стратегические задачи. Я хотел бы некоторых моментов отметить.
 
Все-таки это усиление социальной поддержки всех наших граждан, развитие промышленности, формирование независимой экономики, формирование инфраструктуры. Какие отдельные проекты хотел бы подчеркнуть?  
 
Первое – это поддержка в сфере образования. Дополнительные выплаты классным руководителям вдвое увеличены. Сейчас доплата за классное руководство во всех городах, где меньше 100 тысяч населения, а это у нас все, кроме Улан-Удэ, доплата за классное руководство в два раза увеличилась. Будет 10 тысяч рублей, плюс наши региональные коэффициенты. Запускается программа капитального ремонта детских садов. Крайне важная для нас программа, мы давно ее ждали. Все, она пошла, со следующего года начнет работать. Продолжается программа капитального ремонта школ.
 
Отдельная программа по ремонту техникумов и колледжей, ремонт общежитий, обновление учебной базы техникумов и колледжей. Отдельная программа по улучшению материально-технического обеспечения наших вузов. По кампусам уже. Кампус строим. Президент еще раз подчеркнул, что по кампусам программа ведется, наш кампус в списке.
 
Программа «Чистый воздух», «Чистая вода», которую мы реализовывали, сейчас они получают новое дыхание и продлеваются дальше. Обновление общественного транспорта. Представляется 150 миллиардов на общественный транспорт. И это трамваи, это автобус, это все, что нам необходимо. И это запускается, и дальше будет продолжаться.
 
Программа по Байкалу отдельно. Туризм, как президент подчеркнул, туризм с нулевыми сбросами, то есть с экологически высокими требованиями. Это и создание для наших прибрежных поселков, прибрежного населения дополнительных рабочих мест, развитие экономики, но с условием, безусловно, экологической защиты Байкала. Развитие транспортной инфраструктуры, развитие восточного полигона. Для нас это важно, чтобы наши товары выезжали. Улучшение авиационной доступности. Опять же, нам это важно. На важно, чтобы стоимость билетов не росла, чтобы наши перелеты были в большие города, но при этом с большей доступностью.  
 
В общем, президент, как обычно, пошел по всем самым важным вопросам. Здравоохранение. Также дополнительное финансирование, развитие системы здравоохранения, дополнительное материально-техническое обеспечение, строительство высокотехнологичных центров. Для нас это актуально с нашей инфекционной больницей, которую нужно построить. Так что, вот, все, что для нас важно президент всё отметил. И такие глобальные планы, глобальные задачи до 2030 года. Осталось нам только работать и с этим со всем справляться. Спасибо президенту за такой настрой, за такой посыл и за такие планы работы.
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