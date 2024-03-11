Политика и власть 11.03.2024 в 11:02

В Бурятии хотят брать плату за вход на гору Мамай

При этом, пока там нет «достаточных условий» для туристов
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии хотят брать плату за вход на гору Мамай

В республике появится новая особо охраняемая природная территория (ООПТ). Ее планируют создать на территории более 436 га на горе Мамай в Бурятии, она включит также прибрежную зону Байкала для развития водного туризма. Об этом сообщили ТАСС в правительстве республики.

«На Мамае будет создана ООПТ регионального значения - природный парк, который займет более 436 га. В границы рекреационной зоны войдут уже существующие объекты размещения и обслуживания туристов. Там будет разрешено размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания катеров, лодок и других маломерных судов»,

- рассказали ТАСС в правительстве.

Развитие водного туризма на Байкале - одна из составляющих создания курортной инфраструктуры по проекту «Пять морей и озеро Байкал». В Минприроды Бурятии считают, что придание особого статуса территории, где пока нет достаточных условий, но стихийно развивается "дикий" туризм, позволит сделать первые шаги по упорядочению поездок на гору.

«Мамай на сегодня входит в первую пятерку самых популярных горнолыжных мест России, и ежегодно растущий нерегулируемый поток туристов создает угрозу как для местной экосистемы, так и для здоровья самих отдыхающих», - отметили в министерстве.

Планируется, что за посещение ООПТ будет взиматься плата, деньги будут направлены на обустройство и содержание места, уборку мусора.



Фото: pixabay.com

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минприроды бурятии Мамай

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